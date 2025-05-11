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Женевская ловушка для пошлин: что придумал Китай, чтобы победить в торговой войне

2:19
Мир

В кулуарах женевских переговоров разыгралась настоящая драма торговых войн.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

Китай и США, два экономических гиганта, долгое время бряцавшие торговыми "пушками", вдруг заявили о сенсационном прорыве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф в ходе пресс-конференции в Женеве сообщил, что стороны достигли значительного прогресса в переговорах по пошлинам. По его словам, диалог не только не зашёл в тупик, а, напротив, получил мощный импульс для дальнейшего развития.

В минувшие выходные, субботу и воскресенье, в Швейцарии прошли ключевые переговоры на высшем уровне, где торгово-экономические разногласия между Пекином и Вашингтоном наконец сдвинулись с мёртвой точки.

Хэ Лиф подчеркнул, что стороны не просто поговорили, а сделали реальные шаги навстречу друг другу. Самое главное — уже 12 мая ожидается публикация совместного заявления, которое может расставить все точки над "і" в затянувшемся торговом конфликте.

Напомним, что торговая война между Китаем и США длится уже не первый год. Всё началось в феврале, когда президент США Дональд Трамп ввёл 10-процентную пошлину на все товары из КНР.

Китай не заставил себя ждать и ответил зеркальными мерами — ввёл тарифы на американскую агропродукцию. Но Трамп не остановился: в марте он поднял ставку до 20%, а затем запустил новую волну эскалации. В итоге сейчас пошлина на китайские товары в США достигла фантастических 145%, тогда как американские поставщики в Китай облагаются ставкой в 125%. Для экономики обеих стран это стало настоящим ударом.

И вот на фоне этих драматических цифр пошли слухи о готовящейся "амнистии". Издание New York Post, ссылаясь на информированные источники, написало, что администрация Трампа готова снизить пошлины для Китая с нынешних 145% до 50-54% уже в ближайшее время. И, судя по заявлению Хэ Лифа, это не просто слухи. Похоже, Вашингтон всерьёз настроен на потепление торговых отношений.

Уточнения

Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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