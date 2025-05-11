Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подводный музей войны: ученые приоткрыли завесу тайны, что океан скрывал 80 лет
Удавка за границей: новые законы против россиян-эмигрантов – кто попадает под раздачу
Этот крамбл с орехами и мёдом пахнет так, что соседи выйдут в подъезд
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов
Ремонт сделали, а стильно не стало? Эти детали выдают дешёвый интерьер
Расширенные поры не приговор — убери их с лица без косметолога
Не стейк и не жаркое, но вкус лучше: секрет — в грибном соусе
Мыльный удар по личинкам: как остановить жука без вреда для урожая
Расслабление, привязанность и чуть-чуть магии: что происходит, когда вы чешете кошке голову

Новосибирский депутат Дмитрий Савельев встретился с президентом Буркина-Фасо

Конструктивный диалог между парламентарием и главой африканской страны состоялся в Москве на праздновании 80-летия Победы
2:28
Мир

Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев встретился с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре на праздновании 80-летия Победы в Москве.

Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
Фото: Фото из Telegram-канала Дмитрия Савельева
Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Глава африканского государства прибыл в нашу страну для участия в праздничных мероприятиях. Он присутствовал на параде Победы в столице в качестве почетного гостя. В ходе визита Ибрагим Траоре пообщался с новосибирским депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым. О том как прошла встреча с лидером западноафриканской страны парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

— Мы очень конструктивно встретились с господином президентом, он дал высокую оценку работе нашего проекта Русского дома Центра народной дипломатии, попечителем которого я являюсь, отметил активность взаимодействия парламентских групп России и Буркина-Фасо. Будучи координатором парламентской группы дружбы с Буркина-Фасо, поблагодарил господина президента за поддержку наших инициатив, — проинформировал Дмитрий Савельев.

Новосибирский депутат и президент договорились о дальнейшем сотрудничестве. В частности, о приезде делегации правительства Буркина-Фасо в Новосибирск на форум "Технопром", который пройдет в августе.

По информации Центра народной дипломатии, 10 мая 2025 года на встрече в Кремле с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре президент России Владимир Путин выразил готовность помогать в подготовке кадров для национальной экономики африканской страны.

— В 2024–2025 годах квота российских госстипендий для буркинийских граждан увеличена более чем в два раза. В этом году готовы принять за счёт федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны, — отметил Владимир Путин.

Президент России высоко оценил вклад Русского дома Центра народной дипломатии в развитие отношений между нашей страной и Буркина-Фасо в сфере образования. Владимир Путин подчеркнул, что открытие в столице африканской страны — Уагадугу Русского дома позволило укрепить культурные связи между государствами.

Напомним, что этой весной делегация новосибирских ученых и политиков посетила Буркина-Фасо и Нигер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Последние материалы
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов
Ремонт сделали, а стильно не стало? Эти детали выдают дешёвый интерьер
Расширенные поры не приговор — убери их с лица без косметолога
Не стейк и не жаркое, но вкус лучше: секрет — в грибном соусе
Мыльный удар по личинкам: как остановить жука без вреда для урожая
Расслабление, привязанность и чуть-чуть магии: что происходит, когда вы чешете кошке голову
Турпоток из России во Вьетнам взлетел на 110%: что стоит за этой цифрой
Ту-154, Ил-62 и Як-40. Легендарный авиапарк СССР
Желтизна на подушке — это не приговор! Секреты, о которых вы не знали
Новый нос, новые глаза, старое имя: каким может стать Highlander в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.