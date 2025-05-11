Новосибирский депутат Дмитрий Савельев встретился с президентом Буркина-Фасо

Конструктивный диалог между парламентарием и главой африканской страны состоялся в Москве на праздновании 80-летия Победы

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Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев встретился с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре на праздновании 80-летия Победы в Москве.

Фото: Фото из Telegram-канала Дмитрия Савельева Депутат Государственной думы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Глава африканского государства прибыл в нашу страну для участия в праздничных мероприятиях. Он присутствовал на параде Победы в столице в качестве почетного гостя. В ходе визита Ибрагим Траоре пообщался с новосибирским депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым. О том как прошла встреча с лидером западноафриканской страны парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

— Мы очень конструктивно встретились с господином президентом, он дал высокую оценку работе нашего проекта Русского дома Центра народной дипломатии, попечителем которого я являюсь, отметил активность взаимодействия парламентских групп России и Буркина-Фасо. Будучи координатором парламентской группы дружбы с Буркина-Фасо, поблагодарил господина президента за поддержку наших инициатив, — проинформировал Дмитрий Савельев.

Новосибирский депутат и президент договорились о дальнейшем сотрудничестве. В частности, о приезде делегации правительства Буркина-Фасо в Новосибирск на форум "Технопром", который пройдет в августе.

По информации Центра народной дипломатии, 10 мая 2025 года на встрече в Кремле с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре президент России Владимир Путин выразил готовность помогать в подготовке кадров для национальной экономики африканской страны.

— В 2024–2025 годах квота российских госстипендий для буркинийских граждан увеличена более чем в два раза. В этом году готовы принять за счёт федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны, — отметил Владимир Путин.

Президент России высоко оценил вклад Русского дома Центра народной дипломатии в развитие отношений между нашей страной и Буркина-Фасо в сфере образования. Владимир Путин подчеркнул, что открытие в столице африканской страны — Уагадугу Русского дома позволило укрепить культурные связи между государствами.

Напомним, что этой весной делегация новосибирских ученых и политиков посетила Буркина-Фасо и Нигер.