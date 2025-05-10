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Москва теоретически готова рассмотреть 30-дневное прекращение огня на Украине

1:32
Мир

Россия готова к 30-дневному перемирию — но при условии прекращения поставок оружия Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, реализация этой инициативы возможна только при одном важном условии — полном прекращении поставок вооружений Киеву со стороны Запада.

"Президент Путин поддержал идею временного перемирия, но поставил логичный вопрос: что делать с продолжающимися ежедневными поставками оружия из США и Европы?" — отметил Песков.

По его словам, в условиях текущей ситуации на фронте, где российские войска "демонстрируют уверенное продвижение", остановка военных действий без замораживания поддержки ВСУ может быть воспринята как предоставление преимущества Украине.

"Пока Киев получает новое вооружение и проводит мобилизацию, временное перемирие будет использовано им для перегруппировки, обучения новых бойцов и отдыха действующих частей. Это недопустимо", — добавил он.

Также Песков выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на украинское руководство и выступить посредником в переговорах. Москва, по его словам, рассчитывает, что при участии Трампа в мирном процессе "возможно появление большей гибкости и политической воли в Киеве".

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Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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