Попытки изоляции России провалились — участие мировых лидеров в параде 9 мая подтвердило это

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Несмотря на многолетние усилия по дипломатической и политической изоляции России, Западу не удалось добиться желаемого результата, признают ведущие зарубежные издания.

Фото: kremlin.ru by Александр Казаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парад Победы

Так, The Washington Post отмечает, что прошедший в Москве парад Победы стал символом того, что "попытка представить Россию изгоем на мировой арене потерпела неудачу".

Издание отмечает, что участие в мероприятии мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Лулы да Сильва, а также руководителей Египта, Сербии, Словакии, Вьетнама, Венесуэлы и других стран, опровергло представление о международной изоляции России.

Старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая в комментарии подчеркнула, что "присутствие иностранных делегаций демонстрирует, что усилия Запада по изоляции России не достигли цели". По её словам, это позиционирует Россию как активного участника международной политики, имеющего широкую сеть партнёрств за пределами западного мира.

По мнению аналитиков, участие ряда лидеров на параде также стало сигналом того, что Запад больше не способен монопольно формировать глобальную повестку.