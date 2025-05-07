Богатый нефтью регион может отделиться от Канады уже в 2026 году

Премьер-министр провинции Альберты Даниэль Смит сообщила, что в 2026 году может пройти референдум об отделении региона от Канады.
Если за год жители соберут необходимое количество подписей, вопрос о независимости включат в бюллетень.
Чиновница отметила, что не поддерживает выход из Канады, но критики её обвинили в потворстве сепаратистам и создании экономической нестабильности в стране.
Сами жители региона заинтересованы этой инициативой, но официальные голоса "за" и "против" пока не считали.
Столица Альберты — Эдмонтон, а самый крупный город — Калгари. В провинции проживает около 3,87 миллиона человек. Регион чрезвычайно богат нефтью.
Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.