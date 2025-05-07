Стерилизация за $30: Индонезийский губернатор нашел спорный способ борьбы с бедностью

Губернатор индонезийской провинции Западная Ява Деди Мульяди предлагает стерилизовать мужчин-бедняков.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бали, Индонезия

Он уверен, что это поможет контролировать рождаемость и бороться с бедностью в стране. Для мотивации чиновник предложил выплачивать подвергнувшимся процедуре около 500 тысяч рупий ($30). Сейчас это предложение обсуждают.

Мульяди некоторые раскритиковали. Так, активисты и мусульманское духовенство опасаются, что несознательные мужчины будут использовать стерилизацию для отношений с множеством любовниц без брака.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

