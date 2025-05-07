Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интерьер за миллион, а атмосфера — как в больнице? Проблема кроется в освещении
Как укрепить помидоры: чем поливать и чем кормить для профилактики болезней
Пешеход нарушил — водитель пострадал? Так не должно быть — вот как оспорить
Теперь это официально: лёд Гренландии может трястись, как земля
Олимпиада в Париже: режиссёр под прицелом онлайн-ненависти – чем закончился скандал
Индонезия на уровне 4: вооружённые группировки угрожают безопасности туристов
Brent снова выше: мировые цены на нефть внезапно подскочили
Кинологи бьют тревогу: собакам угрожает невидимый враг
Дмитрий Нагиев раскрыл требования в своём райдере на киносъёмках

Шведы тоже раскошелятся на отсылку мигрантов: страна готова платить €32 тысячи

0:36
Мир

В Швеции намерены платить мигрантам €32 тысячи, чтобы они уехали домой.

мигранты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
мигранты

Сейчас тем, кто соглашается на добровольный отъезд, выплачивают €900, а два года назад таким образом страну покинули только 70 человек.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал установить более строгий контроль над миграцией с января 2026 года. Меры могут охватить до 22 тысяч мигрантов.

Ранее в США пообещали по $1 тыс. нелегалам, чтобы они покинули Штаты.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Энергетический парадокс Прибалтики: выход из энергокольца обернулся безудержным ростом цен
Экономика и бизнес
Энергетический парадокс Прибалтики: выход из энергокольца обернулся безудержным ростом цен Аудио 
Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты
Садоводство, цветоводство
Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты Аудио 
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Можжевельник — растение, которое не только украшает, но и защищает
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Последние материалы
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Нейросеть подготовила представление к 80-летию Победы: вот где его можно увидеть
Авиабилеты на юг России взлетели до максимума: эти направления самые дорогие
Россияне ждут мира: вот сколько граждан хотят переговоров по Украине
Ядовитая вода и холера: как перед 9 Мая россиян запугивают фейками в сети
Зачем опрыскивать капусту молоком: секреты эффективного ухода
Богатый нефтью регион может отделиться от Канады уже в 2026 году
Никогда не гладьте кошку в эти моменты — иначе она запомнит это надолго
Стерилизация за $30: Индонезийский губернатор нашел спорный способ борьбы с бедностью
Алкотестер показал алкоголь, но водитель остался с правами — как это возможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.