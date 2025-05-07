Шведы тоже раскошелятся на отсылку мигрантов: страна готова платить €32 тысячи

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В Швеции намерены платить мигрантам €32 тысячи, чтобы они уехали домой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain мигранты

Сейчас тем, кто соглашается на добровольный отъезд, выплачивают €900, а два года назад таким образом страну покинули только 70 человек.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал установить более строгий контроль над миграцией с января 2026 года. Меры могут охватить до 22 тысяч мигрантов.

Ранее в США пообещали по $1 тыс. нелегалам, чтобы они покинули Штаты.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

