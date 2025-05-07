Студенткам престижных вузов предлагают сдавать яйцеклетки: за них готовы платить до $100 тысяч

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

А США за яйцеклетки молодых студенток и выпускниц Лиги плюща, Массачусетского и Стэнфордского университетов, Гарварда и других престижных вузов готовы платить $30-100 тысяч за одну.

Фото: commons.wikimedia.org by Bostonian13, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гарвардский университет

В Америке появляются организации, целенаправленно занимающиеся покупкой и продажей таких яйцеклеток. Студенткам обещают покрыть расходы на обучение.

Дело в том, что отдельные семьи хотят получить "лучшие гены": при подаче заявки на донорство проверяется не только факт обучения девушки в престижном университете, но и ее внешность, генетика и прочие составляющие.

Уточнения

Яйцекле́тка (лат. ovum) — женская гамета человека, животных, высших растений, а также многих водорослей и других протистов, которым свойственна оогамия.

