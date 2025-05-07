Студенткам престижных вузов предлагают сдавать яйцеклетки: за них готовы платить до $100 тысяч

А США за яйцеклетки молодых студенток и выпускниц Лиги плюща, Массачусетского и Стэнфордского университетов, Гарварда и других престижных вузов готовы платить $30-100 тысяч за одну.
В Америке появляются организации, целенаправленно занимающиеся покупкой и продажей таких яйцеклеток. Студенткам обещают покрыть расходы на обучение.
Дело в том, что отдельные семьи хотят получить "лучшие гены": при подаче заявки на донорство проверяется не только факт обучения девушки в престижном университете, но и ее внешность, генетика и прочие составляющие.
Яйцекле́тка (лат. ovum) — женская гамета человека, животных, высших растений, а также многих водорослей и других протистов, которым свойственна оогамия.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.