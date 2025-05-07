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Последний контракт: ЕС на грани энергетического кризиса из-за решения по России

Мир

Европейский Союз вплотную подошел к реализации амбициозного плана по полному отказу от российских энергоресурсов, но на пути к его воплощению возникли серьезные препятствия.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

По информации агентства Bloomberg, главная проблема заключается в отсутствии важных деталей, касающихся механизма реализации этого плана. В частности, европейские чиновники до сих пор не разъяснили, как будет происходить расторжение действующих контрактов с Россией на поставку газа и нефти.

Напомним, что 6 мая Еврокомиссия представила свою "дорожную карту" постепенного разрыва энергетических связей с Москвой.

Этот документ еще должен быть одобрен всеми странами ЕС, что уже вызывает определенные сложности. Согласно одному из ключевых пунктов плана, Венгрия и Словакия — единственные страны Союза, которые продолжают получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", — обязаны разработать национальные стратегии по отказу от поставок нефти из РФ. Срок для этого достаточно длинный — до конца 2027 года, но конкретики о том, как это будет происходить на практике, пока нет.

Эксперты отмечают, что в представленной Еврокомиссией карте отсутствует важнейшая информация о механизмах разрыва текущих контрактов. Фактически, газовые трейдеры и крупные компании остаются в информационном вакууме относительно того, как новая стратегия ЕС будет реализовываться на практике.

Более того, европейским странам предстоит в сжатые сроки найти новых поставщиков энергоносителей взамен России. В качестве потенциальных партнеров рассматриваются Катар, Канада и страны Африки, но вот США, несмотря на их статус энергетической сверхдержавы, неожиданно оказались вне списка надежных альтернатив.

Причина проста: набирающая обороты торговая война и введенные администрацией бывшего президента Дональда Трампа пошлины на импорт делают американское сырье не самым выгодным вариантом.

Ситуацию осложняет и внутреннее давление со стороны европейской промышленности. Некоторые отрасли уже активно лоббируют возобновление закупок российского газа, особенно на фоне возможных подвижек в урегулировании конфликта на Украине. Логика проста: прекращение поставок ударило по экономике ЕС, а альтернативные источники оказались слишком дорогими.

В России на эту ситуацию имеют свой взгляд. В Москве неоднократно заявляли, что отказ Запада от российских энергоресурсов — стратегическая ошибка. По мнению российских экспертов, Европа просто попадет в новую, еще более жесткую зависимость — зависимость от более высоких цен на альтернативных рынках.

Более того, в РФ уверены: даже те страны, которые громче всех ратуют за полный отказ от российского газа и нефти, все равно будут покупать их, но уже через посредников и по завышенным ценам. История с энергетической блокадой России, таким образом, превращается в игру с нулевой суммой — все участники в итоге заплатят гораздо больше.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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