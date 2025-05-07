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Запад исчерпал патроны: как Путин использует слабость Трампа в свою пользу

1:51
Мир

Новый виток словесной дуэли между Вашингтоном и Москвой породил вопрос, который тревожит мировые СМИ: способны ли угрозы США о новых санкциях против России хоть как-то повлиять на планы Кремля по Украине?

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by www.kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Издание Unherd даёт однозначный ответ: нет. По мнению журналистов, риторика президента США Дональда Трампа, пусть даже подкреплённая серьёзными намерениями, вряд ли заставит российского лидера Владимира Путина изменить хоть что-то в своей стратегии.

Напомним, 4 мая Трамп в интервью NBC News фактически бросил вызов Москве, заявив, что Вашингтон якобы достиг заметного прогресса в переговорах с одной из сторон конфликта на Украине и гораздо меньшего — с другой. Трамп подчеркнул, что надеется на скорое мирное соглашение между Москвой и Киевом, но его слова повисли в воздухе с одной важной оговоркой: США, дескать, уже выжали максимум из своих возможностей помогать Украине. Военные запасы Америки на исходе, и резкого увеличения помощи Киеву ждать не стоит.

В этой связи Unherd делает убийственный вывод: новые санкции Трампа — это, скорее, слова, чем реальная угроза для Путина. Россияне уже привыкли жить под санкционным прессом, а значит, дополнительные ограничения вряд ли заставят Кремль свернуть с выбранного пути. Иными словами, Москва не видит смысла менять свою стратегию на украинском направлении лишь потому, что Запад снова грозится пальцем.

Зато Владимир Путин в очередной раз дал понять: Россия не просто готова к переговорам, а хочет их. Но с одним условием — диалог должен быть без предварительных условий, направленный на искоренение причин украинского кризиса, а не его симптомов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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