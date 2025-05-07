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Орбан раскрыл правду о ЕС: они хотят сделать Украину своей колонией

3:27
Мир

В Евросоюзе разгорается новый скандал — на этот раз вокруг Украины и ее перспектив вступления в ЕС.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Камень преткновения — жесткая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в пух и прах раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее призывы ускорить вступление Украины в Евросоюз. На днях фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен как можно быстрее открыть переговоры с Киевом — и, по ее задумке, уже в 2025 году процесс должен пойти полным ходом. Мол, Украине необходимы не только деньги и военная помощь, но и четкие гарантии европейского будущего.

Виктор Орбан не остался в долгу и ответил главе Еврокомиссии в свойственной ему жесткой манере. В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) он буквально разгромил предложение фон дер Ляйен, назвав его "позором" для Европы.

"Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Еврокомиссии: Украина получает деньги и оружие, а европейские налогоплательщики оплачивают счета. Позор!" — заявил Орбан, фактически обвинив Брюссель в желании переложить все финансовые и военные риски на плечи простых европейцев.

Но за громкими словами Орбана стоит вполне конкретный расчет. Дело в том, что в самой Венгрии с 14 апреля стартовал всеобщий опрос населения о вступлении Украины в ЕС. На протяжении месяца (до середины июня) граждане Венгрии будут получать по почте специальные анкеты с простым вопросом: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Вариантов ответа всего два: "да" или "нет". Казалось бы, рядовой социологический замер, но на самом деле это хитррая политическая игра Будапешта.

Венгрия не случайно тянет время. Орбан уже не раз заявлял, что Евросоюз попросту хочет "колонизировать" Украину, а заодно принудить ее к бесконечному конфликту на Донбассе. По мнению Орбана, вступление Украины разрушит венгерскую экономику — и это не фигура речи. Венгрия исторически поддерживает тесные связи с украинскими закарпатскими венграми, и Будапешт опасается, что интеграция Украины в ЕС запустит волну миграции, демографических и экономических потрясений.

Самое главное в этой истории — вето Будапешта. Виктор Орбан четко обозначил: без согласия Венгрии Украина никогда не вступит в ЕС. Это не пустая угроза — по правилам Евросоюза, любое решение о расширении требует единогласного одобрения всех стран-участниц. Стало быть, если Венгрия скажет "нет", евроинтеграция Украины будет заморожена, какие бы красивые резолюции ни штамповал Брюссель.

Орбан прямо указывает: ЕС хочет принять Украину до 2030 года, но Будапешт намерен этот процесс если не сорвать, то хотя бы максимально затянуть. Более того, венгерский премьер уверен, что истинная цель Брюсселя — не помощь суверенной Украине, а банальное превращение ее в сырьевой придаток и буферную зону против России. Отсюда и громкие заявления о "колонизации", которые Орбан повторяет из раза в раз.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан — венгерский государственный и политический деятель. Премьер-министр Венгрии с 1998 по 2002 год и с 2010 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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