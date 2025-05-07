Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ Ган: Мэверик в новом скандале: сценарист требует признания и доли прибыли Paramount
Как выбрать аромат, который будет подчеркивать твой стиль и возраст
Сковорода в холодильник? Вот почему так делать нельзя
Блонд и бассейн: как нейтрализовать зеленый оттенок волос за 5 минут
Виктория Дайнеко: почему певица выбирает только русских мужчин вместо европейцев
Дроны, кризисы и доноры: новая реальность медицины
Дерьмо случается: Моргенштерн* переносит концерты в США из-за проблем с визой
Старинные стены, большие ставки: на кону — архитектура и судьба города
Секретный план Китая: как Пакистан готовится к новой войне за Кашмир

Невидимая рука Брюсселя: как ЕС собирается в очередной раз задушить нефтянку России

1:54
Мир

Европейский Союз готовит новый удар по российским компаниям.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

По данным агентства Bloomberg, в черновой версии очередного санкционного пакета ЕС значатся сразу несколько крупных структур, тесно связанных с российским бизнесом и энергетическим сектором.

В "черном списке" могут оказаться Litasco Middle East — ближневосточное подразделение нефтяного гиганта "Лукойл", страховая компания "ВСК" (Военно-страховая компания) и один из крупнейших игроков на рынке углеводородов — "Сургутнефтегаз". Информацию подтвердили источники, знакомые с проектом документа.

Эта новость стала очередным витком давнего санкционного противостояния между Россией и Западом. Напомним, ограничительные меры против РФ начали вводиться несколько лет назад, и с тех пор Москва не устает заявлять о своей "санкционной неуязвимости".

В российских государственных кругах неоднократно звучали заявления, что Запад попросту блефует, а экономическая война против России уже провалилась. Более того, в Москве прямо говорят: Западу не хватает политической воли признать свое поражение в этой игре. Дескать, антироссийские рестрикции не только не поставили РФ на колени, но и больно ударили по самим европейским и американским экономикам.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что истинная цель западных санкций — вовсе не "смена курса" России, а банальное ухудшение жизни простых людей.

По его мнению, это часть долгосрочной стратегии сдерживания и ослабления РФ, которую Запад ведет далеко не первый год. И если верить официальным заявлениям из Москвы, российская экономика научилась не просто выживать, а фактически процветать в условиях хронического санкционного давления.

Уточнения

"Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Наука и техника
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Садоводство, цветоводство
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Они ложатся соломой — встают шёлком: магия в одной сыворотке
Как выбрать между содой и разрыхлителем для выпечки — ключевая разница
Как защитить растения от весенних заморозков без сложных укрытий
От блестящих успехов до глухого провала: Ивлеева отказалась от всех бизнесов в России
Ваш питомец вылизывается слишком часто? 5 тревожных признаков заболеваний
Затонувший корабль и море чудес: что вас ждёт у берегов удивительной деревни Марцамеми
Готовим ароматное вино из одуванчиков — простой и вкусный рецепт
Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Каждый шаг — на вес золота: сколько их нужно, чтобы растаял один килограмм
Огонь под контролем: гриль, который жарит, коптит и печёт пиццу лучше, чем дровяная печь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.