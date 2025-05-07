Невидимая рука Брюсселя: как ЕС собирается в очередной раз задушить нефтянку России

1:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Европейский Союз готовит новый удар по российским компаниям.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

По данным агентства Bloomberg, в черновой версии очередного санкционного пакета ЕС значатся сразу несколько крупных структур, тесно связанных с российским бизнесом и энергетическим сектором.

В "черном списке" могут оказаться Litasco Middle East — ближневосточное подразделение нефтяного гиганта "Лукойл", страховая компания "ВСК" (Военно-страховая компания) и один из крупнейших игроков на рынке углеводородов — "Сургутнефтегаз". Информацию подтвердили источники, знакомые с проектом документа.

Эта новость стала очередным витком давнего санкционного противостояния между Россией и Западом. Напомним, ограничительные меры против РФ начали вводиться несколько лет назад, и с тех пор Москва не устает заявлять о своей "санкционной неуязвимости".

В российских государственных кругах неоднократно звучали заявления, что Запад попросту блефует, а экономическая война против России уже провалилась. Более того, в Москве прямо говорят: Западу не хватает политической воли признать свое поражение в этой игре. Дескать, антироссийские рестрикции не только не поставили РФ на колени, но и больно ударили по самим европейским и американским экономикам.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что истинная цель западных санкций — вовсе не "смена курса" России, а банальное ухудшение жизни простых людей.

По его мнению, это часть долгосрочной стратегии сдерживания и ослабления РФ, которую Запад ведет далеко не первый год. И если верить официальным заявлениям из Москвы, российская экономика научилась не просто выживать, а фактически процветать в условиях хронического санкционного давления.

Уточнения

"Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.

