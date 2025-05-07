Секретный план Китая: как Пакистан готовится к новой войне за Кашмир

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Напряженность между Индией и Пакистаном продолжает нарастать, несмотря на периодические заявления о попытках достичь перемирия. Материал об этом выпускает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Фото: commons.wikimedia.org by Alphaosint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Индийские солдаты

Конфликт, уходящий корнями в историю, обостряется с новой силой после военной операции Индии под кодовым названием "Синдур". Напомним, 22 апреля в Пахалгаме произошел кровавый теракт, унесший жизни 26 человек, и Дели расценил его как повод для силового ответа.

В рамках операции индийская армия нанесла ракетные удары по девяти стратегическим объектам на территории Пакистана и спорного Кашмирского региона. В ответ Исламабад отрапортовал о сбитии пяти индийских истребителей — очередной виток противостояния запустил маховик новой эскалации.

По мнению известного политолога Юрия Светова, завершение конфликта кажется маловероятным в ближайшем будущем. Светов подчеркивает, что Индия и Пакистан носят в себе груз исторических противоречий, копившихся почти 80 лет — с момента раздела Британской Индии в 1947 году.

По его словам, западные государства, несмотря на все дипломатические усилия, не способны кардинально изменить ситуацию. Проблема лежит глубже, чем просто политическая воля лидеров: это наследие колониального прошлого, замешанное на крови, переселениях и религиозных разногласиях.

Корни конфликта уходят в хаотичный раздел территорий, учиненный британцами перед их уходом из региона. Искусственно проведенные границы заставили миллионы людей покинуть родные места: мусульман из Индии выселяли в Пакистан, а индуистов — в обратном направлении. Эти трагические события, известные как Раздел Индии, до сих пор отзываются болью и недоверием между сторонами. Люди, чьи семьи были насильственно перемещены, передают ненависть из поколения в поколение. В итоге, спустя десятилетия, территориальные споры не потеряли остроты.

Однако территориальный вопрос — лишь вершина айсберга. Более глубинная причина конфронтации кроется в многовековом противостоянии индуизма и ислама. Индуистское большинство Индии воспринимает мусульман Пакистана как "пришельцев", а спорный Кашмирский регион считает неотъемлемой частью своей родины. В свою очередь, Пакистан видит в этом вопросе вопрос выживания своей идеологии — исламского государства, созданного якобы для защиты мусульман от индуистского большинства.

Ситуацию усугубляет и геополитическая игра мировых держав. Юрий Светов обращает внимание на разность внешних союзников: если Индия традиционно ориентируется на Запад (включая тесное сотрудничество с Россией, которая первой признала Дели независимым государством и вооружала его советскими танками и самолетами), то Пакистан плотно сидит на "игле" китайской экономической помощи. КНР выгодно ослабление Индии, поэтому Пекин щедро кредитует Исламабад и подпитывает его военную мощь. Таким образом, локальный конфликт Индии и Пакистана становится полем битвы глобальных игроков.

При этом, как считает политолог, западным лидерам, включая Дональда Трампа, вовсе не нужна горячая фаза конфликта в Южной Азии. Ведь уже в ближайшую неделю Трампу предстоят ключевые переговоры в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре — в условиях региональной войны их провести было бы невозможно. Светов напоминает, что прежние обострения в Индостане затягивались на годы: за короткими военными операциями следовали многолетние переговоры, в ходе которых перемирие регулярно нарушалось то с одной, то с другой стороны.

Особую роль в прошлом играл Советский Союз, которому в 1960-х удалось усадить стороны за стол переговоров и добиться подписания Ташкентской декларации. На несколько десятилетий наступило затишье.

Однако сегодня ситуация видится эксперту намного сложнее: Индия и Пакистан имеют тысячекилометровую границу, где легко вспыхивают спонтанные стычки. Даже активный диалог о мире не способен застраховать от снайперских выстрелов или провокаций с беспилотниками. Именно поэтому Светов уверен: любое перемирие будет лишь временным затишьем перед новой бурей.

Уточнения

Ташкентская декларация 1966 года — дипломатическое соглашение, подписанное 10 января 1966 года в результате встречи в Ташкенте (Узбекская ССР) президента Пакистана М. Айюб Хана с премьер-министром Индии Л. Б. Шастри при участии председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина.

