Отношения США и Японии резко обострились: Токио требует капитуляции

Японцы негодуют после введенных Дональдом Трампом 25%-ными пошлинами США на авто и требует их отмены. Токио собирается даже отказаться от частичной торговой сделки с Вашингтоном.
Японцы требуют от Трампа капитуляции. Дело в том, что авто — центральная отрасль промышленности Японии. Сохранение пошлин может привести не только к краху этой промышленности, но и к остановке всей японской экономики.
Премьер-министр Сигэру Исиба из-за этого требует пересмотреть стратегию переговоров с американцами и ужесточить требования.
Ранее Токио решил давить на Белый дом, чтобы он пересмотрел дополнительные пошлины на автомобили их производства. Однако американский лидер не собирается отказываться от своих нововведений.
В отличие от взаимных тарифов автомобильная пошлина представляет собой фиксированную ставку в 25%, применяемую одинаково ко всем странам. Американцы не намерены предоставлять Японии какой-то особый режим.
Премьер Японии назвал новые пошлины на автозапчасти "крайне прискорбными" и пообещал, что "продолжит требовать их отмены", пишет argumenti. ru.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!