Отношения США и Японии резко обострились: Токио требует капитуляции

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Японцы негодуют после введенных Дональдом Трампом 25%-ными пошлинами США на авто и требует их отмены. Токио собирается даже отказаться от частичной торговой сделки с Вашингтоном.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Японцы требуют от Трампа капитуляции. Дело в том, что авто — центральная отрасль промышленности Японии. Сохранение пошлин может привести не только к краху этой промышленности, но и к остановке всей японской экономики.

Премьер-министр Сигэру Исиба из-за этого требует пересмотреть стратегию переговоров с американцами и ужесточить требования.

Ранее Токио решил давить на Белый дом, чтобы он пересмотрел дополнительные пошлины на автомобили их производства. Однако американский лидер не собирается отказываться от своих нововведений.

В отличие от взаимных тарифов автомобильная пошлина представляет собой фиксированную ставку в 25%, применяемую одинаково ко всем странам. Американцы не намерены предоставлять Японии какой-то особый режим.

Премьер Японии назвал новые пошлины на автозапчасти "крайне прискорбными" и пообещал, что "продолжит требовать их отмены", пишет argumenti. ru.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

