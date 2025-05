Американцы откупятся от нелегалов: вот за что мигрантам заплатят по $1 тысячи

Нелегальным мигрантам в США будут платить по тысячи долларов за то, чтобы они вернулись на родину.

Это позволит сократить расходы на депортацию примерно на 70% — выдворение нелегального мигранта в среднем обходится в $17 тысяч. Чтобы получить деньги, нелегалы должны зарегистрироваться в приложении, уехать из США и подтвердить факт нахождения за рубежом.

Кстати, в Индии во время английского колониального правления губернатор назначил награду за каждую сданную голову змеи. Индийцы начали разводить кобр, чтобы заработать деньги. А когда вознаграждения отменили, всех змей выпустили. Тогда их стало больше, чем до этого, пишет KP. RU.

