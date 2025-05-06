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Американцы откупятся от нелегалов: вот за что мигрантам заплатят по $1 тысячи

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Мир

Нелегальным мигрантам в США будут платить по тысячи долларов за то, чтобы они вернулись на родину.

мигранты
Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain
мигранты

Это позволит сократить расходы на депортацию примерно на 70% — выдворение нелегального мигранта в среднем обходится в $17 тысяч. Чтобы получить деньги, нелегалы должны зарегистрироваться в приложении, уехать из США и подтвердить факт нахождения за рубежом.

Кстати, в Индии во время английского колониального правления губернатор назначил награду за каждую сданную голову змеи. Индийцы начали разводить кобр, чтобы заработать деньги. А когда вознаграждения отменили, всех змей выпустили. Тогда их стало больше, чем до этого, пишет KP. RU.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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