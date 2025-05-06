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США поставили Канаду на счетчик: аннексия в отместку за паразитирование на Америке

2:11
Мир

В Вашингтоне разгорается новый виток дипломатического скандала. Министр торговли США Говард Латник буквально взорвал информационное пространство заявлением, которое вряд ли добавит теплоты в американо-канадские отношения.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

По его мнению, Канада давно живет за счет Соединенных Штатов, а причина всех бед северного соседа — социалистический режим, который душит экономику страны. Латник не стеснялся в выражениях: дескать, десятилетиями Канада паразитировала на американской экономике, и теперь пришло время расплаты.

Особую пикантность ситуации придает предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с канадским премьером Марком Карни в Вашингтоне. Латник прямо заявил, что итоги этих переговоров весьма сомнительны.

И это не просто фигура речи — за его словами стоит многолетняя торговая война между странами. Напомним, Трамп уже неоднократно "прощупывал" Канаду на прочность: то обзывал Джастина Трюдо (предыдущего премьера) "губернатором великого штата Канада", то грозил торговыми пошлинами за отказ подчиниться воле Вашингтона.

Сам Карни, недавно выигравший парламентские выборы, сделал защиту суверенитета своей страны главным козырем предвыборной кампании. "Канада никогда не станет 51-м штатом США!" — этот лозунг фактически принес ему победу. Но Латник теперь фактически подливает масла в огонь: если верить ему, Канада не просто независима на бумаге, а элементарно не умеет зарабатывать сама.

Интересно, что совсем недавно Карни отчитался о телефонном разговоре с Трампом. По его словам, американский президент не поднимал тему аннексии и вел себя вполне корректно.

Мол, все разногласия остались в прошлом, и стороны готовы к конструктивному диалогу. Однако Латник одним махом разрушил эту идиллию: по его прогнозам, Трамп едва ли пойдет на уступки. Ведь в Белом доме давно убеждены: Канада не партнер, а экономический иждивенщик, который только берет, но ничего не дает взамен.

Уточнения

Министр торговли США — глава министерства торговли США, член кабинета США, и десятый в линии наследования президентских полномочий. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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