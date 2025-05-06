Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сумрачный военный гений: Украина намерена продать свое вооружение, чтобы победить Россию
Эти места рядом с Будапештом вас удивят — бесплатный отдых среди деревьев и цветов
Секреты здоровья от хоккея: что стоит знать перед началом тренировок — советы экспертов
США поставили Канаду на счетчик: аннексия в отместку за паразитирование на Америке
Хотите авто на долгие годы? Эти машины пройдут 400 тысяч километров без поломок
С постоплатой удобно — но только если знаешь, как избежать перелива
Роскошный эффект без стройки: как самоклейка и 3D-панели меняют квартиру
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Экс-супруга Паши Техника начала зарабатывать в соцсетях после смерти рэпера: сколько стоит реклама в её блоге

Европа без газа, но с проблемами: ЕС не смог перехитрить российскую энергию

3:37
Мир

Европейская комиссия наконец-то раскрыла карты: отказ от российских энергоносителей больше не просто лозунг, а детальный план действий.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Во вторник ЕК опубликовала документ, в котором четко прописала стратегию полного разрыва с Москвой в сфере газа, нефти и даже атомного топлива. И это не просто эмоциональное решение — за ним стоят месяцы анализа, провальные попытки заменить российские ресурсы и растущее понимание, что зависимость от РФ по-прежнему смертельно опасна для европейской экономики.

В Еврокомиссии бьют тревогу: несмотря на все санкции и гордые заявления о снижении поставок, в 2024 году ЕС столкнулся с неожиданным ростом импорта российского газа. Да, объемы не те, что были в 2022-м, но тенденция ужасает — Европа вновь начала закупать больше "санкционного" топлива. В ЕК прямо говорят: такая ситуация угрожает энергетической безопасности всего блока. Поэтому план REPowerEU, который должен был стать панацеей, теперь дополняется новыми жесткими мерами.

Суть "дорожной карты" Еврокомиссии проста, но радикальна: постепенный, но необратимый отказ от всего спектра российских энергоресурсов. Никаких резких движений, чтобы не обвалить рынки и цены, но зато четкие сроки и обязательства. К концу 2025 года ЕС запретит заключать новые контракты на российский трубопроводный и сжиженный газ (СПГ). Уже действующие спотовые договоры будут разорваны, что сократит поставки российского газа на треть прямо в этом году. А к 2027-му Европа планирует вообще закрыть эту трубу — ноль поставок из РФ.

Но газ — лишь часть айсберга. ЕК параллельно вводит жесткие ограничения на атомное топливо из России. Да, это та самая сфера, где казалось, что альтернативы нет, но европейские чиновники уверяют: мир меняется. По их прогнозам, уже с 2025 года мировые поставки СПГ резко вырастут, а спрос, наоборот, начнет падать. К 2028-му, по мнению стратегов из Брюсселя, рынок окончательно переориентируется на другие источники — и Россия в этом раскладе станет аутсайдером.

Однако не все в Европе разделяют оптимизм Еврокомиссии. Еще недавно Марио Драги, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ, в секретном докладе рисовал совсем иную картину: европейский энергетический рынок не просто в кризисе — он на дне. Цены на газ в ЕС в 4-5 раз выше, чем в США. Местные компании страдают от нехватки ресурсов, а заявления Брюсселя о "победе над энергетической зависимостью" Драги назвал обычной пропагандой.

И тут возникает главный вопрос: а не повторяет ли Европа ошибку ошибок? Ведь еще год назад в Москве предупреждали: отказ от российских энергоносителей приведет не к свободе, а к новой, еще более жесткой зависимости — от стран-монополистов и взлетевших цен.

И что мы видим сейчас? Тот же российский газ Европа покупает через третьи руки, но уже дороже на 30-50%. Уголь, нефть — та же история. Запад пытается обогнать самого себя, но круг замкнулся: без российских ресурсов не получается, а с ними — "угроза безопасности".

Уточнения

Европе́йская коми́ссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали
Наука и техника
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Секреты здоровья от хоккея: что стоит знать перед началом тренировок — советы экспертов
США поставили Канаду на счетчик: аннексия в отместку за паразитирование на Америке
Хотите авто на долгие годы? Эти машины пройдут 400 тысяч километров без поломок
С постоплатой удобно — но только если знаешь, как избежать перелива
Роскошный эффект без стройки: как самоклейка и 3D-панели меняют квартиру
Как древесная зола превращает обычный компост в мощное удобрение
Экс-супруга Паши Техника начала зарабатывать в соцсетях после смерти рэпера: сколько стоит реклама в её блоге
Европа без газа, но с проблемами: ЕС не смог перехитрить российскую энергию
ОПЕК+ взбодрила рынок: падение цен на нефть неизбежно
Медведь в растительном тупике: как панда оказалась в заложниках у эволюции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.