Европа без газа, но с проблемами: ЕС не смог перехитрить российскую энергию

3:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Европейская комиссия наконец-то раскрыла карты: отказ от российских энергоносителей больше не просто лозунг, а детальный план действий.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Во вторник ЕК опубликовала документ, в котором четко прописала стратегию полного разрыва с Москвой в сфере газа, нефти и даже атомного топлива. И это не просто эмоциональное решение — за ним стоят месяцы анализа, провальные попытки заменить российские ресурсы и растущее понимание, что зависимость от РФ по-прежнему смертельно опасна для европейской экономики.

В Еврокомиссии бьют тревогу: несмотря на все санкции и гордые заявления о снижении поставок, в 2024 году ЕС столкнулся с неожиданным ростом импорта российского газа. Да, объемы не те, что были в 2022-м, но тенденция ужасает — Европа вновь начала закупать больше "санкционного" топлива. В ЕК прямо говорят: такая ситуация угрожает энергетической безопасности всего блока. Поэтому план REPowerEU, который должен был стать панацеей, теперь дополняется новыми жесткими мерами.

Суть "дорожной карты" Еврокомиссии проста, но радикальна: постепенный, но необратимый отказ от всего спектра российских энергоресурсов. Никаких резких движений, чтобы не обвалить рынки и цены, но зато четкие сроки и обязательства. К концу 2025 года ЕС запретит заключать новые контракты на российский трубопроводный и сжиженный газ (СПГ). Уже действующие спотовые договоры будут разорваны, что сократит поставки российского газа на треть прямо в этом году. А к 2027-му Европа планирует вообще закрыть эту трубу — ноль поставок из РФ.

Но газ — лишь часть айсберга. ЕК параллельно вводит жесткие ограничения на атомное топливо из России. Да, это та самая сфера, где казалось, что альтернативы нет, но европейские чиновники уверяют: мир меняется. По их прогнозам, уже с 2025 года мировые поставки СПГ резко вырастут, а спрос, наоборот, начнет падать. К 2028-му, по мнению стратегов из Брюсселя, рынок окончательно переориентируется на другие источники — и Россия в этом раскладе станет аутсайдером.

Однако не все в Европе разделяют оптимизм Еврокомиссии. Еще недавно Марио Драги, бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ, в секретном докладе рисовал совсем иную картину: европейский энергетический рынок не просто в кризисе — он на дне. Цены на газ в ЕС в 4-5 раз выше, чем в США. Местные компании страдают от нехватки ресурсов, а заявления Брюсселя о "победе над энергетической зависимостью" Драги назвал обычной пропагандой.

И тут возникает главный вопрос: а не повторяет ли Европа ошибку ошибок? Ведь еще год назад в Москве предупреждали: отказ от российских энергоносителей приведет не к свободе, а к новой, еще более жесткой зависимости — от стран-монополистов и взлетевших цен.

И что мы видим сейчас? Тот же российский газ Европа покупает через третьи руки, но уже дороже на 30-50%. Уголь, нефть — та же история. Запад пытается обогнать самого себя, но круг замкнулся: без российских ресурсов не получается, а с ними — "угроза безопасности".

Уточнения

Европе́йская коми́ссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

