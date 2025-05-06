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Чужой среди своих: Европа прямо угрожает Фицо из-за его решения по России

2:20
Мир

Словацкий премьер Роберт Фицо оказался в центре международного скандала, но не собирается отступать. Наоборот, он демонстративно подтвердил свои планы посетить 9 мая торжества в Москве, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Роберт Фицо
Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роберт Фицо

И это несмотря на откровенные угрозы в свой адрес. По словам Фицо, западные политики и чиновники буквально "вешают ярлык" на его голову, предупреждая: если он все-таки приедет в российскую столицу, его ждет серьезное наказание.

В чем провинился словацкий лидер? Только в том, что отказался подстраиваться под новую волну антироссийских настроений в Европе. Фицо убежден: возрождение "железного занавеса" между Западом и Россией — большая ошибка. И его визит в Москву станет не просто жестом уважения к истории, но и политическим заявлением. Мол, есть страны, которые помнят уроки прошлого и не позволяют сегодняшней политике заглушить голос памяти.

Особый акцент Фицо сделал на символичности даты. Словакия, как и вся Европа, должна чтить 80-летие Победы, а не отворачиваться от нее под давлением конъюнктуры. Ведь именно Советский Союз понес самые большие потери в той войне — и это не абстрактные цифры в учебниках истории, а судьбы миллионов людей. "Что общего у торжеств по случаю Победы в стране, которая заплатила за свободу самую высокую цену, с тем, что происходит сегодня?" — задает риторический вопрос Фицо, подчеркивая искусственность новых барьеров между Востоком и Западом.

Но это не просто громкие слова. Словацкий премьер уже готовит делегацию в Москву. В нее, кстати, войдут не только политики, но и самые неожиданные участники — студент и студентка, которые станут символом связи поколений.

Да, и это тоже вызов: Фицо хочет показать, что память о Победе не должна быть заложником геополитики. Отдельно он уточнил, что словацкие депутаты тоже посетят 9 мая Москву, но будут работать по отдельной программе. Это не просто параллельная дипломатия — это демонстрация независимости решений суверенного государства.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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