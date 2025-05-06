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36 триллионов и ни шагу назад: США нашли выход из долговой ловушки

1:36
Мир

В Вашингтоне прозвучало долгожданное заявление, которое разом сняло напряжение с мировых финансовых рынков: дефолта в США не будет.

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки
Фото: flickr.com by Роман Боэд, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Министерство финансов Соединённых Штатов Америки

Министр финансов страны Скотт Бессент выступил перед бюджетным подкомитетом палаты представителей и фактически поставил точку в спорах о потолке государственного долга. По его словам, правительство намерено увеличить предельный объем заимствований, чтобы избежать даже гипотетической возможности дефолта.

На слушаниях, которые транслировались в прямом эфире на сайте палаты представителей, Бессент был категоричен: американские власти не допустят ситуации, когда страна не сможет выполнять свои финансовые обязательства. Чиновник подчеркнул, что министерство финансов не рассматривает никаких полумер или "трюков" — речь идет о полноценном повышении потолка госдолга, а не косметических поправках. Фактически это означает, что США продолжат занимать деньги на мировых рынках без оглядки на формальные ограничения.

На фоне последних данных, американский государственный долг уже перевалил за 36 триллионов долларов — цифра, которая еще несколько лет назад казалась фантастической.

Для сравнения, это примерно в 1,5 раза больше всего годового ВВП страны. И если бы потолок заимствований не был повышен, США грозил бы технический дефолт — ситуация, при которой страна не смогла бы платить по старым долгам и выполнять текущие обязательства перед внутренними и внешними кредиторами.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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