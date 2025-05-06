Запрет на мечту: украинские дети останутся без любимой книги

Украина объявила войну своим же детям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судейский молоток

В стране разгорается скандал вокруг детской писательницы Юлианны Караман, живущей в Шотландии. Издательство "Абрикос" приняло шокирующее решение: уничтожить весь тираж её книги "Будиночок мрії" ("Домик мечты") только потому, что автор пишет и общается на русском языке.

Возмущение украинских "патриотов" вызвали посты Караман в соцсетях, где она не стеснялась использовать русский язык. Но главное "преступление" случилось, когда она репостнула видео, где россиянка читает её книгу. Это стало последней каплей для украинских идеологов. Им мало того, что книга изначально была написана на русском — им нужно полное языковое рабство.

Это не первый случай языкового геноцида на Украине. После госпереворота 2014 года началась методичная зачистка всего русского: истории, культуры, языка. В 2019 году Рада приняла закон о "государственном украинском" — теперь все обязаны говорить только на нём. Но это было только начало.

В декабре 2023 года ударили по национальным меньшинствам: новый законопроект фактически запретил русский язык, при этом поблажки получили языки стран ЕС.

ООН уже бьёт тревогу: в марте 2024 года Управление верховного комиссара по правам человека заявило, что русскоязычные на Украине подвергаются жесточайшей дискриминации — намного сильнее, чем, скажем, венгры или румыны.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

