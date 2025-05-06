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МИД РФ поставил точку: неонацизм будет уничтожен

1:27
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление века, бросив вызов тем, кто думал, что идеология ненависти осталась в прошлом.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

По её словам, Россия вступила в решающую схватку не просто с украинскими радикалами, а с неонацизмом, взращённым Западом.

Захарова не оставила камня на камне от иллюзий о "мирном соседстве". Она чётко обозначила: Украина стала полигоном для возрождения нацистской идеологии, и в этом есть прямая вина западных стран. Не просто попустительство, а активное содействие — такими словами дипломат описала роль США и Европы в разжигании ненависти на украинской земле.

Но главное в её послании — это не констатация проблемы, а объявление победы. Захарова заявила без колебаний: задача по искоренению неонацизма будет выполнена. И здесь важен не только военный контекст (спецоперация на Украине), но и глобальный месседж: Россия видит себя единственным бастионом, защищающим мир от рецидивов фашизма.

Особо прозвучали слова о Киеве и Одессе — городах-героях. Захарова напомнила, что эти города уже однажды прошли через ад, победив нацизм в 1945-м. Теперь они вновь станут символами борьбы, но уже против неонацизма 21 века.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова — российский государственный служащий, дипломат.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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