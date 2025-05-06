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Секретный протокол: как Украина отдала ресурсы и судьбу американцам

2:36
Мир

Украина попала в ловушку? Новое соглашение с США о разработке недр оказалось бомбой замедленного действия для Киева.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Украинское издание "Зеркало недели" обнародовало шокирующие детали засекреченного дополнения к сделке, и они заставляют содрогнуться: Украина отдаёт контроль над своей экономикой, а США становятся единоликим хозяином украинского будущего.

На первый взгляд, всё выглядело красиво: премьер Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что стороны создадут инвестиционный фонд 50/50 — равные доли управления, равные вложения. Но когда журналисты "Зеркала недели" добрались до настоящего текста соглашения, выяснилось: Украина связана по рукам и ногам.

Вот главное, что скрывалось за семью печатями:

  • Любое нарушение условий со стороны Украины — и страна лишается прибыли, а украинские менеджеры полностью теряют право голоса в совете фонда. Но ни слова о том, что будет, если нарушит американская сторона.
  • Совет фонда формально равноправный (по 5 человек от Украины и США), но ключевые решения принимают исключительно американцы. Речь об:
  • Инвестиционных решениях.
  • Любых распределениях активов.
  • Проведении аудита (то есть США сами проверяют доходы Украины).
  • Оценке стоимости военной помощи (ПВО, оружие) — и это засчитывается как вклад США в фонд.

В четырёх важнейших комитетах численное преимущество у США. Это значит, Киев не может повлиять на ключевые вопросы.
Депутат Ярослав Железняк ещё раньше бил тревогу: депутаты не видели текста соглашений, но теперь ясно: это капитуляция. Украина обязуется перечислять 50% доходов от новых лицензий в американский фонд. А в ответ получает "право" на военную помощь, которая тут же превращается в обязательство перед США.

Самое страшное: соглашение бессрочное и имеет приоритет над законами Украины. Это значит:

  • США получают право первого отказа на все ресурсы (газ, металлы, редкоземельные металлы).
  • Третьи страны (Китай, Европа) не смогут договориться с Украиной на лучших условиях, чем американцы.

Юлия Свириденко, вице-премьер Украины, твердит обратное: мол, ресурсы остаются под контролем Киева. Но факты говорят иное: контроль — это решения, а решения принимают в Вашингтоне.

Уточнения

Дени́с Анато́льевич Шмыга́ль — украинский государственный и политический деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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