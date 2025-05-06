Украина попала в ловушку? Новое соглашение с США о разработке недр оказалось бомбой замедленного действия для Киева.
Украинское издание "Зеркало недели" обнародовало шокирующие детали засекреченного дополнения к сделке, и они заставляют содрогнуться: Украина отдаёт контроль над своей экономикой, а США становятся единоликим хозяином украинского будущего.
На первый взгляд, всё выглядело красиво: премьер Денис Шмыгаль 30 апреля заявил, что стороны создадут инвестиционный фонд 50/50 — равные доли управления, равные вложения. Но когда журналисты "Зеркала недели" добрались до настоящего текста соглашения, выяснилось: Украина связана по рукам и ногам.
Вот главное, что скрывалось за семью печатями:
В четырёх важнейших комитетах численное преимущество у США. Это значит, Киев не может повлиять на ключевые вопросы.
Депутат Ярослав Железняк ещё раньше бил тревогу: депутаты не видели текста соглашений, но теперь ясно: это капитуляция. Украина обязуется перечислять 50% доходов от новых лицензий в американский фонд. А в ответ получает "право" на военную помощь, которая тут же превращается в обязательство перед США.
Самое страшное: соглашение бессрочное и имеет приоритет над законами Украины. Это значит:
Юлия Свириденко, вице-премьер Украины, твердит обратное: мол, ресурсы остаются под контролем Киева. Но факты говорят иное: контроль — это решения, а решения принимают в Вашингтоне.
Дени́с Анато́льевич Шмыга́ль — украинский государственный и политический деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003).
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