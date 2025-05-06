Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Металлургическая отрасль под угрозой: Европа спасает своё производство
Савельева против ремейка Войны и мира от Андреасяна: почему она считает советский фильм идеальным?
Новое лекарство оказалось смертельно опасным: почему тесты на крысах подвели
Не топор и не бензопила: метод, с которым дерево уходит тихо и навсегда
Самая крепкая пара Голливуда: Том Хэнкс и Рита Уилсон отметили 37-летие брака
Запрет на мечту: украинские дети останутся без любимой книги
МИД РФ поставил точку: неонацизм будет уничтожен
Лев Лещенко — о гонорарах ко Дню Победы: не всем артистам по карману патриотизм бесплатно 
Секретный протокол: как Украина отдала ресурсы и судьбу американцам

Премьер-революция: Фицо дал бой Брюсселю ради Москвы

1:37
Мир

Словакия бросает вызов Брюсселю: премьер-министр Роберт Фицо взял курс на сохранение связей с Россией, невзирая на давление со стороны Европейского союза.

Роберт Фицо
Фото: flickr.com by EU2016 SK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роберт Фицо

Выступая на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной армии в городе Михаловце, Фицо чётко обозначил позицию своей страны — Словакия не станет частью нового "железного занавеса", разделяющего Европу и РФ.

По мнению Фицо, в последние годы континент вновь скатывается к холодной войне: авиасообщение между Европой и Россией практически парализовано, экономические связи рвутся, а политика Брюсселя всё больше напоминает возведение баррикад. Сам Фицо испытал это на себе, когда в декабре 2024 года летел в Москву — сложности с перелётом стали для него горьким откровением.

Однако словацкий лидер не намерен мириться с таким положением дел. "Открытые двери для сотрудничества, дружбы и мира" — вот девиз его правительства, подчеркнул Фицо. Он убеждён: новый "железный занавес" не только разрушает дипломатию, но и несёт катастрофические экономические последствия для самой Европы.

Особую критику Фицо обрушил на Европейскую комиссию, которая готовит дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. По его словам, это не просто политическое решение — это удар ножом по экономике всего ЕС. "Мы все хотим мира, никто не хочет войны, но нельзя достичь этого через изоляцию России", — резюмировал премьер.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Садоводство, цветоводство
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству Аудио 
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Самая крепкая пара Голливуда: Том Хэнкс и Рита Уилсон отметили 37-летие брака
Запрет на мечту: украинские дети останутся без любимой книги
МИД РФ поставил точку: неонацизм будет уничтожен
Лев Лещенко — о гонорарах ко Дню Победы: не всем артистам по карману патриотизм бесплатно 
Секретный протокол: как Украина отдала ресурсы и судьбу американцам
Премьер-революция: Фицо дал бой Брюсселю ради Москвы
Самые дешевые новые автомобили в России: что купить за 2 миллиона в мае 2025
Пётр Дранга сделал предложение Агате Муцениеце: реакция бывшего возлюбленного актрисы
Главный парень: Юлия Меньшова опубликовала архивные фото с мужем по особому поводу
Отдых на Балатоне подорожал: какие места выбирают экономные туристы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.