Премьер-революция: Фицо дал бой Брюсселю ради Москвы

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Словакия бросает вызов Брюсселю: премьер-министр Роберт Фицо взял курс на сохранение связей с Россией, невзирая на давление со стороны Европейского союза.

Фото: flickr.com by EU2016 SK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роберт Фицо

Выступая на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной армии в городе Михаловце, Фицо чётко обозначил позицию своей страны — Словакия не станет частью нового "железного занавеса", разделяющего Европу и РФ.

По мнению Фицо, в последние годы континент вновь скатывается к холодной войне: авиасообщение между Европой и Россией практически парализовано, экономические связи рвутся, а политика Брюсселя всё больше напоминает возведение баррикад. Сам Фицо испытал это на себе, когда в декабре 2024 года летел в Москву — сложности с перелётом стали для него горьким откровением.

Однако словацкий лидер не намерен мириться с таким положением дел. "Открытые двери для сотрудничества, дружбы и мира" — вот девиз его правительства, подчеркнул Фицо. Он убеждён: новый "железный занавес" не только разрушает дипломатию, но и несёт катастрофические экономические последствия для самой Европы.

Особую критику Фицо обрушил на Европейскую комиссию, которая готовит дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. По его словам, это не просто политическое решение — это удар ножом по экономике всего ЕС. "Мы все хотим мира, никто не хочет войны, но нельзя достичь этого через изоляцию России", — резюмировал премьер.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель.

