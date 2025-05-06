Канцлерская битва: вторник решит судьбу Германии

Политическая напряжённость в Германии достигла кульминации: второй тур голосования за пост канцлера ФРГ уже совсем близко.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бундестаг

По информации, подтверждённой главой фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йенсом Шпаном, решающий раунд парламентских дебатов назначен на вторник, 16:15 по московскому времени. Таким образом, уже через несколько дней станет ясно, кто поведёт Германию за собой в ближайшее будущее.

Ранее немецкий таблоид Bild первым сообщил о запланированном времени второго тура, и теперь эта информация получила официальное подтверждение. По словам Шпана, столь оперативное решение о проведении голосования было принято после интенсивных консультаций с представителями сразу четырёх парламентских сил: ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а также партий "Зелёные" и "Левые".

Теперь все взгляды устремлены на бундестаг, где в ближайшие часы должна разрешиться серьёзная политическая интрига. Первый тур голосования, напомним, неожиданно завершился провалом главного претендента — Фридриха Мерца, который не смог собрать необходимые 316 голосов (за него проголосовали лишь 310 депутатов). И хотя коалиция во главе с ХДС/ХСС обладает серьёзным численным преимуществом (328 мандатов), внезапная осечка показала: в немецком парламенте не всё так однозначно, как казалось.

Уточнения

Йенс Шпан — немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Германии, парламентарий от Штайнфурта и Боркена, заместитель министра финансов (2015—2018). Министр здравоохранения Германии с 14 марта 2018 года в составе 4-го кабинета Ангелы Меркель.

