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Игра в одни ворота: Германия выдвинет на пост канцлера человека, проигравшего голосование

1:35
Мир

В Германии разгорается политическая интрига вокруг кандидатуры будущего канцлера.

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Бундестага

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) совместно с Социал-демократической партией (СДПГ) намерен повторно выдвинуть Фридриха Мерца на пост главы правительства. Об этом в эфире телеканала Phoenix заявил Йенс Шпан, лидер фракции ХДС/ХСС, подчеркнув, что их объединение полностью поддерживает кандидатуру Мерца. По его словам, коалиция намерена провести Мерца во втором туре голосования, несмотря на неожиданный сбой в первом туре.

Ранее ситуация казалась практически предрешённой: блок ХДС/ХСС и СДПГ контролирует 328 мест в бундестаге 21 созыва, что давало Мерцу серьёзные шансы стать канцлером уже с первого раза. Однако в ходе первого тура голосования за него отдали голоса лишь 310 депутатов, что на шесть голосов меньше необходимого большинства в 316 голосов. Этот неожиданный провал вызвал замешательство среди парламентских фракций.

Председатель бундестага Юлия Клёкнер была вынуждена прервать заседание, сославшись на необходимость срочных консультаций между партиями. Теперь все внимание приковано к тому, как блоку ХДС/ХСС и СДПГ удастся преодолеть возникшее препятствие и обеспечить Мерцу требуемую поддержку во втором туре.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц  — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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