Плевок в лицо Европы: кандидат в президенты Польши пошёл на вопиющий акт унижения ЕС

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В Польше разгорается скандал вокруг ультраправого кандидата в президенты Гжегожа Брауна, который в демонстративной форме выразил свое презрение к Европейскому союзу.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

В здании министерства промышленности в Катовицах Браун совершил поступок, шокировавший даже самых радикальных сторонников польского национализма. Всё началось с того, что Браун ворвался в фойе министерства, где его внимание привлек флаг Европейского союза, развевавшийся на древке.

По словам очевидцев, после короткой словесной перепалки с сотрудниками министерства Браун сорвал флаг ЕС с древка, бросил его на пол и демонстративно вытер об него ноги. Этот жест был не просто актом вандализма, а продуманным политическим заявлением.

Браун пояснил, что, по его мнению, флаг Европейского союза не имеет юридической защиты на территории Польши. Он подчеркнул, что ЕС, с его точки зрения, не является легитимной надгосударственной структурой, а значит, его символы не должны уважаться в польских государственных учреждениях.

В своём заявлении Браун фактически призвал к игнорированию любых атрибутов ЕС на польской земле. "Мы не допустим, чтобы в Польше, в наших государственных учреждениях, висело что-то, представляющее организации, враждебные нам. Слава Богу, у них нет государственного статуса, и они не могут претендовать на правовую защиту здесь. Здесь Польша, а не Брюссель", — заявил политик. Этот демарш не был спонтанным — Браун давно известен своими радикальными выходками.

Достаточно вспомнить, как он в здании польского сейма затушил огнетушителем ханукальные свечи или ворвался в больницу, где напал на врача, сделавшего аборт пациентке. Подобные выходки давно превратили Брауна в скандалиста номер один в польской политике.

При этом официально он остаётся депутатом Европейского парламента, хотя на днях ЕП всё же лишил его депутатской неприкосновенности по запросу польских властей. Правоохранители намерены предъявить Брауну обвинения в серии преступлений, включая и его последний "флаговый" демарш.

Парадокс, однако, заключается в том, что все эти радикальные выходки вряд ли помогут Брауну на президентских выборах. Согласно многочисленным опросам, он не имеет ни малейшего шанса на выход во второй тур, который должен состояться после первого тура голосования 18 мая.

Тем не менее, Браун остаётся одним из 13 кандидатов и продолжает разжигать националистические настроения своей безапелляционной риторикой. Вопрос теперь в том, не станет ли его последняя выходка началом конца его политической карьеры.

Уточнения

Гже́гож Ми́хал Бра́ун — польский политик, публицист, академический лектор, режиссёр и сценарист. Лидер Конфедерации польской короны и один из лидеров Конфедерации свободы и независимости. Депутат Сейма Польши (2019—2024) и Европейского парламента (с 2024).

