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Крах в бундестаге: Германия осталась без правительства

2:50
Мир

В Германии разразился политический шторм, который моментально аукнулся на финансовой арене.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Кандидат на пост канцлера от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц пережил самое сокрушительное поражение в новейшей истории страны — провал в первом же туре голосования в бундестаге.

Этот конфуз вызвал настоящую панику на фондовом рынке: инвесторы занервничали, котировки посыпались вниз, а эксперты заговорили о крахе политической стабильности. По мнению обозревателей Tagesschau, итоги голосования стали сигналом тревоги: Германия не просто не может сформировать правительство — она теряет остатки экономической уверенности.

Главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Александр Крюгер озвучил приговор немецкой экономике, заявив, что стагнация — лишь вопрос времени. По его словам, страна остро нуждается в структурных реформах, но политическая неразбериха ставит крест на любых начинаниях.

"Если мы не способны избрать канцлера с первого раза, что говорить о доверии к нашим институтам?" — риторически вопрошают инвесторы. Накануне Мерц рапортовал о долгожданном коалиционном договоре с СДПГ, но сегодня реальность жестоко разбила все оптимистичные прогнозы.

Итак, что же произошло? 310 голосов вместо необходимых 316 — такой результат Фридриха Мерца стал историческим антирекордом. Впервые за всю историю ФРГ кандидат в канцлеры не смог преодолеть планку абсолютного большинства в первом туре.

Самое любопытное — даже провал не сдвинул дело с мёртвой точки: бундестаг попросту отказался проводить второй тур, фактически затянув кризис на неопределённый срок. А это значит, что Мерцу предстоит пережить унизительную процедуру третьего тура, где для победы хватит простого большинства — но осадок от такого "старта" останется навсегда.

Теперь немного сухой механики процесса: в Германии канцлера выбирает бундестаг, без дебатов и открытого обсуждения. Президент страны предлагает кандидатуру, депутаты голосуют тайно, и здесь работает железная математика — 316 голосов из 630 это не просто цифра, а "канцлерское большинство".

Если его не набирают ни в первом, ни во втором туре, наступает третий раунд спасения, где уже можно победить "малой кровью". Но проблема в другом: инвесторы и граждане не любят неизвестность. "Сначала избрать не можем, теперь не знаем, когда сможем", — примерно так звучит приговор немецкой политике от Уолл-стрит до Франкфурта.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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