Сенсационное заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в городе Михаловце.
Он не только выразил глубокую благодарность России за освобождение страны от фашизма, но и предложил активное сотрудничество в восстановлении памятников советским солдатам по всей республике. Это событие можно назвать переломным моментом в европейской политике — на фоне антироссийских санкций и пропаганды нашлось место для голоса разума.
Выступая перед послом Российской Федерации, Фицо подчеркнул, что память о подвигах Красной армии не сотрется никогда. По его словам, несмотря на любые попытки пересмотреть историю, словаки отлично понимают, кто принес им свободу. В своей речи он сделал акцент на том, что освобождение Словакии и Чехословакии было не просто локальным событием, а важнейшей вехой во всей Второй мировой войне.
Фицо призвал не поддаваться на информационную обработку и помнить настоящие факты. "Нам могут показывать любые фильмы, говорить что угодно, но мы знаем точно: свобода пришла с востока", — заявил он, давая понять, что страна не намерена следовать руслу огульной русофобии, захлестнувшей многие европейские государства.
Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года.
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