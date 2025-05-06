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1:24
Мир

Сенсационное заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в городе Михаловце.

Presidential Palace, Bratislava, Slovakia
Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Он не только выразил глубокую благодарность России за освобождение страны от фашизма, но и предложил активное сотрудничество в восстановлении памятников советским солдатам по всей республике. Это событие можно назвать переломным моментом в европейской политике — на фоне антироссийских санкций и пропаганды нашлось место для голоса разума.

Выступая перед послом Российской Федерации, Фицо подчеркнул, что память о подвигах Красной армии не сотрется никогда. По его словам, несмотря на любые попытки пересмотреть историю, словаки отлично понимают, кто принес им свободу. В своей речи он сделал акцент на том, что освобождение Словакии и Чехословакии было не просто локальным событием, а важнейшей вехой во всей Второй мировой войне.

Фицо призвал не поддаваться на информационную обработку и помнить настоящие факты. "Нам могут показывать любые фильмы, говорить что угодно, но мы знаем точно: свобода пришла с востока", — заявил он, давая понять, что страна не намерена следовать руслу огульной русофобии, захлестнувшей многие европейские государства.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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