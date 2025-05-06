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Америка уходит в тень: кто заплатит за украинский тупик

2:18
Мир

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию "Военное дело" раскрыл истинные намерения Вашингтона, ответив на самые острые вопросы читателей.

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

По мнению эксперта, Белый дом наконец осознал, что решить украинскую проблему за пару месяцев — задача невыполнимая. Россия не спешит капитулировать, уверенно наращивая преимущество на поле боя, а Киев, подпитываемый надеждами на поддержку Евросоюза, тоже не горит желанием сесть за стол переговоров. Что же предпримет Дональд Трамп, чьи предвыборные обещания стремительно тают?

Ищенко уверен: американский президент действует по давно известному сценарию. Он будет тянуть время, сохраняя видимость активного участия США в переговорах, пока это возможно. Но как только градус напряжения станет критическим, Вашингтон элегантно "умоет руки", списав всё на "нежелание европейцев и украинцев принимать помощь". И тут же переключит внимание на более "выгодные направления" — Ближний и Дальний Восток.

Но не стоит думать, что Америка полностью покинет европейскую шахматную доску. Дипломатическая игра продолжится, пусть и с меньшей интенсивностью. Трамп даже готов продолжать вооружать Украину — лишь бы сохранить рычаги влияния. Главная стратегия США — "заморозить" конфликт, чтобы вернуться через время, когда позволят ресурсы.

На вопрос о методах давления на Россию Ищенко ответил лаконично: арсенал прежний — политика, экономика, финансы, информационная война и военная риторика. Всё, что сочтут целесообразным в данный момент, всё, на что хватит мозгов и сил.

Но самый любопытный вопрос — как именно Трамп собирается "мотивировать" Владимира Зеленского и Евросоюз? Ответ политолога был скупым, но красноречивым: демонстрацией готовности США уйти "навсегда". Мол, ЕС и Украина останутся один на один с Россией — и вот тогда позиции Брюсселя и Киева резко ослабнут. Придётся договариваться на условиях, куда менее выгодных, чем сейчас. Европа, почувствовав холодок в спине, начнёт нервничать.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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