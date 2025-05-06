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Последний рубеж НАТО падёт: что Россия сделает с Украиной завтра

2:22
Мир

По мнению политолога и профессора Московского университета Сергея Черняховского, Украина имеет все шансы стать для России такой же опорой, какую сегодня представляет собой Чечня.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Однако это произойдет только при одном условии: Москва должна не просто одержать победу в ходе специальной военной операции (СВО), но и сохранить Украину как полноценное государство. Об этом эксперт рассказал ресурсу URA.RU.

Черняховский убежден, что если конфликт завершится разделом украинских территорий между НАТО и Россией, то часть страны, оставшаяся под контролем Североатлантического альянса, неизбежно станет очагом реваншистских настроений. В такой ситуации новые власти будут целенаправленно настраивать население на возобновление боевых действий, стремясь вернуть утраченные земли.

Совсем иной сценарий ожидает Украину и Россию, когда Москва одержит победу, сохранив при этом украинскую государственность, но с кардинальным переустройством всей политической системы. Если значительная часть украинского общества осознает, что Россия принесла на эти земли стабильность и спокойствие (точно так же, как это произошло в Крыму после присоединения), то украинское государство постепенно превратится в надежного союзника Кремля.

По мнению политолога, полная победа России над украинским национализмом критически важна для безопасности страны. Черняховский настаивает: даже небольшой фрагмент украинской территории, оставшийся в руках националистически настроенных сил (будь то явные радикалы или тщательно маскирующиеся под мирных граждан политики), станет настоящей пороховой бочкой.

Именно там будет разгораться подготовка к новой войне, и этот очаг напряжения станет постоянной угрозой для России. Именно поэтому, считает эксперт, наиболее безопасный сценарий для Москвы — взять под контроль всю украинскую территорию вплоть до Карпат. В этом случае удастся не только устранить потенциальные риски, но и сгладить последствия нынешнего кровопролитного конфликта. Переучреждение украинской государственности, по мысли Черняховского, станет той самой "подушкой безопасности", которая позволит двум народам выстроить новые, прочные отношения.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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