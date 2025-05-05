Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тень с лапами: 5 причин, почему ваша собака не отпускает вас ни на минуту
Ещё 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, уничтожили
Лучшее время для обрезки ореха: научитесь определять момент
Сантехники пользуются этим методом, но не рассказывают — засор в раковине исчезнет через секунду
Странные правила есть не только в России: штрафуют за бензин, одежду и даже жесты
Ни подсчёта калорий, ни запретов — а вес уходит: как работает питание по часам
Как соль превращает обычный суп в шедевр: секреты правильного приготовления
Опасный вирус SuperCard X на смартфонах: как он крадёт ваши банковские данные через NFC
Кефир из Рязани: как предпочтения президента России запустили активные покупки кисломолочного напитка в магазинах

Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету

0:45
Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к его фотографии в образе папы Римского в соцсетях.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

По словам американского лидера, он не в курсе том, что есть его портрет в образе Папы Римского. А ранее Трамп шутил, что готов стать новым Папой.

Но он отказался от такой идеи после того, как католическое духовенство США негативно откликнулось на эту публикацию.

Также Трамп говорил, что ведет свою страницу в соцсети Truth Social, где и был опубликован портрет.

Кстати, в официальном аккаунте Белого дома в соцсети публиковали фото Дональда Трампа в виде накаченного антигероя из киносаги "Звездные войны".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали
Наука и техника
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали Аудио 
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего
Садоводство, цветоводство
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего Аудио 
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Садоводство, цветоводство
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
У него язык как гарпун, а молоко течёт сквозь кожу: этот зверь реально существует
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Проверены холодом, грязью и плохим бензином: самые надёжные моторы для России
Проверены холодом, грязью и плохим бензином: самые надёжные моторы для России
Последние материалы
Ещё 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, уничтожили
Лучшее время для обрезки ореха: научитесь определять момент
Сантехники пользуются этим методом, но не рассказывают — засор в раковине исчезнет через секунду
Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету
Странные правила есть не только в России: штрафуют за бензин, одежду и даже жесты
Ни подсчёта калорий, ни запретов — а вес уходит: как работает питание по часам
Как соль превращает обычный суп в шедевр: секреты правильного приготовления
Опасный вирус SuperCard X на смартфонах: как он крадёт ваши банковские данные через NFC
Кефир из Рязани: как предпочтения президента России запустили активные покупки кисломолочного напитка в магазинах
Курортный рай Эмералд-Айл: окружённый кристально чистыми водами стал магнитом для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.