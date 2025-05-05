Трамп открестился от образа Папы: он заявил, что не причастен к завирусившемуся в сети портрету

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к его фотографии в образе папы Римского в соцсетях.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По словам американского лидера, он не в курсе том, что есть его портрет в образе Папы Римского. А ранее Трамп шутил, что готов стать новым Папой.

Но он отказался от такой идеи после того, как католическое духовенство США негативно откликнулось на эту публикацию.

Также Трамп говорил, что ведет свою страницу в соцсети Truth Social, где и был опубликован портрет.

Кстати, в официальном аккаунте Белого дома в соцсети публиковали фото Дональда Трампа в виде накаченного антигероя из киносаги "Звездные войны".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

