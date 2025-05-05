Ночные волки в Чехии: местные власти обещают не спускать с них глаз

Участники клуба "Ночные волки" прибыли в Чехию. За ними следит местная полиция. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

"Волки" посещают памятные места в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Глава МВД Чехии Вит Ракушан рассказал, что правоохранители вмешаются, если участники акции нарушат закон или будут поддерживать действия РФ на Украине.

"У иностранцев проверят разрешения на пребывание. Помогать будут региональные подразделения уголовной полиции и следствия, занимающиеся экстремизмом, а на центральном уровне — эксперты Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью", — сообщил Ракушан.

А с 2022 года членам "Ночных волков" из России запретили въезжать в страны Евросоюза.

По словам министра, в Берлин, скорее всего, направляются только члены европейских филиалов "Ночных волков", один из которых действовал и в Чехии.

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

