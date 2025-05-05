Золотая сова за 28 млн рублей ждёт своего спасателя: началась новая охота на клад

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Французский художник Мишель Беккер снова спрятал Золотую сову. На этот раз её стоимость составляет 28 миллионов рублей.

Фото: flickr.com by Archangel12, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сова

Это клад, который многие искали на протяжении 31 года, и нашли в 2024 году, пишет издание The Times. Искать теперь ее можно не только во Франции, но и в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких странах.

Новый клад сделан из серебра, покрытого золотом. Подсказки, которые помогут найти клад, будут опубликованы организаторами в сентябре или октябре этого года.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

