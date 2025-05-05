Золотая сова за 28 млн рублей ждёт своего спасателя: началась новая охота на клад

Французский художник Мишель Беккер снова спрятал Золотую сову. На этот раз её стоимость составляет 28 миллионов рублей.
Это клад, который многие искали на протяжении 31 года, и нашли в 2024 году, пишет издание The Times. Искать теперь ее можно не только во Франции, но и в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких странах.
Новый клад сделан из серебра, покрытого золотом. Подсказки, которые помогут найти клад, будут опубликованы организаторами в сентябре или октябре этого года.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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