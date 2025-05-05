Знаменитая тюрьма-музей снова станет местом заключения опасных преступников

Президент США Дональд Трамп приказал возобновить работу тюрьмы "Алькатрас", которая расположена на острове в паре километров от побережья Калифорнии.
Раньше в этой тюрьме наказание отбывали самые безжалостные преступники, такие как, Аль Капоне, Джордж Келли Барнес и Роберт Страуда. Оттуда даже никто ни разу не сбежал, однако тюрьму закрыли в 1963 году из-за больших расходов, сообщает KP. RU.
Трамп заявил, что Америка "слишком долго страдала от злобных, жестоких рецидивистов-преступников, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и мучений", а открытие "Алькатраса" станет символом закона, порядка и справедливости.
Сейчас эта тюрьма работает как музей, который пользуется популярностью у туристов.
Алькатрас (англ. Alcatraz [ˈælkəˌtræz], в переводе с испанского — «олуша»), также известный под названием Рок (англ. The Rock — скала) — остров в заливе Сан-Франциско.
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