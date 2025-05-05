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Рейс в никуда: что Германия сделала с самолетом с беженцами прямо в воздухе

2:21
Мир

В Германии разворачивается необычная история вокруг самолёта с беженцами из Судана. Об необычном инциденте пишет издание EADaily.

Перелет на самолете
Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перелет на самолете

По данным таблоида "Бильд" от 5 мая, Министерство внутренних дел ФРГ приняло неожиданное решение буквально "в воздухе" развернуть воздушное судно, которое должно было доставить в страну более 190 человек. Рейс, запланированный ещё на прошлой неделе, предполагал посадку в аэропорту Ганновера, но в последний момент был отменён, а сегодня и вовсе перенесён на неопределённый срок.

Источники в МВД Германии связывают эту внезапную отмену с грядущими переменами в правительстве. Уже завтра, 6 мая, Александр Добриндт из Христианско-социального союза (ХСС) должен вступить в должность министра внутренних дел, сменив прежнее руководство. По сообщениям СМИ, чиновники его ведомства якобы решили не устраивать своему будущему шефу "неудобный" подарок в виде прибытия самолёта с беженцами в первый же день его работы.

Дело в том, что Добриндт ещё до вступления в должность объявил о планах кардинально пересмотреть миграционную политику страны. В частности, он намерен приостановить все добровольные программы по приёму беженцев и ввести постоянный пограничный контроль на границах с Польшей, Австрией и Францией.

Именно поэтому, как предполагают журналисты, в министерстве решили заморозить вопрос с прибытием 190 человек из Судана и Сомали, признанных Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев как "особенно нуждающиеся в защите". Германия ранее дала согласие на их приём в рамках программы переселения, но теперь, с приходом нового министра от ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, эти обязательства могут быть поставлены под сомнение.

Ситуация осложняется тем, что в Пакистане ожидают вылета в Германию ещё более 2 000 афганцев, среди которых есть бывшие сотрудники германских дипломатических миссий из числа местного населения. Все они оказались в подвешенном состоянии, пока новый министр внутренних дел Германии не определит дальнейший вектор миграционной политики страны.

Уточнения

Александр Добриндт (нем. Alexander Dobrindt; род. 7 июня 1970, Пайсенберг) — немецкий предприниматель и политик, генеральный секретарь ХСС (2009—2013), федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры (2013—2017).

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц (нем. Joachim-Friedrich Martin Josef Merz; род. 11 ноября 1955, Брилон, Хохзауэрланд, округ Арнсберг, земля Северный Рейн-Вестфалия, Западная Германия) — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года. Лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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