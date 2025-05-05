Мир на волоске: истинная цель США в отношениях России и ЕС раскрыта

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Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное Дело", указал на главную деталь в плане Дональда Трампа, которую никто не заметил.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Согласно ей, президент США Дональд Трамп якобы вынашивает секретный план, призванный ввергнуть Европу в пучину большой войны. Смысл этой предполагаемой стратегии прост: стравить Россию с Европейским союзом, оставаясь при этом в стороне и позволяя конкурентам ослаблять друг друга своими же руками.

Конечная цель, как считается, заключается не только в экономическом обогащении США за счёт разгорающегося конфликта, но и в стратегическом ослаблении России — ключевого союзника Китая и Ирана. Если Москве будет надолго перекрыт кислород, Вашингтону станет намного проще диктовать свои условия двум этим непокорным государствам.

Однако эксперт в области политической аналитики Ростислав Ищенко решительно опроверг эту версию. В эксклюзивном комментарии изданию "Военное дело" он высказался однозначно: Дональду Трампу вовсе не нужна европейская война в классическом её понимании. По мнению Ищенко, подобный конфликт несёт в себе слишком высокие риски хаоса и неуправляемости. Война развивается стремительно, и предсказать её повороты с точностью до дня — задача непосильная даже для опытных стратегов. А США как раз не заинтересованы в том, чтобы оказаться в цейтноте.

Главная цель американской политики в Европе видится Ищенко совсем в ином — в поддержании мира на грани конфликта. Высокой степени напряжённости между Россией и ЕС достаточно, чтобы сковать российские силы бесконечными учениями, передислокациями и дипломатическими стычками.

При этом Штатам не придётся посылать своих солдат на передовую или тратить колоссальные ресурсы на прямое участие в боевых действиях. Максимум, что потребуется от Белого дома, — регулярные визиты высокопоставленных эмиссаров вроде госсекретаря, чтобы лишний раз напомнить о присутствии заокеанского "старшего брата".

Именно такая формула — "холодная жара" вместо горячей войны — даёт США свободу рук в куда более приоритетном для них юго-восточном направлении. Тихоокеанский регион, противостояние с Китаем, контроль над ключевыми торговыми путями — вот где на самом деле разыгрывается главная партия мировой шахматной доски.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

