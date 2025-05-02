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Зеленский слил страну: на Украине раскрыли правду о договоре с Вашингтоном

1:42
Мир

Украина продана? Именно так теперь звучит вопрос в кулуарах Верховной рады.

Здание Верховной рады Украины
Фото: wikimedia.org by Wadco2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Здание Верховной рады Украины

Депутат Александр Дубинский взорвал информационную бомбу, заявив, что вся ответственность за "минеральную сделку" с США лежит не на Владимире Зеленском, а на самих народных депутатах, которые должны её ратифицировать. Фактически, Дубинский обвинил парламент в предательстве национальных интересов.

Суть сделки, о которой идёт речь, крайне невыгодна Киеву. По данным Минфина США, Вашингтон и Украина подписали соглашение о создании инвестиционного фонда, где управление и взносы делятся 50/50. Звучит почти справедливо, но подводные камни делают этот договор кабальным:

  • США получают приоритетное право на покупку всех ключевых ресурсов, добытых на Украине.
  • Никаких гарантий безопасности для Украины в документе нет.
  • Де-факто Украина отдаёт контроль над недрами в руки американцев на вечное пользование.

Дубинский не стесняется в выражениях, обращаясь к коллегам-депутатам: мол, вы и есть настоящие виновники "продажи Родины". По его словам, Зеленский уже "отличился" по полной программе — потерял 20% территории, допустил гибель миллиона человек, украл 50 миллиардов долларов. И теперь, чтобы уйти от ответственности, он оставляет США ключи от украинских недр.

Вопрос, который задал Дубинский депутатам, звучит риторически: "Кто вы после этого? И кто он, что вы всё это проглотили?" Это не просто критика — это публичный вызов всей власти. 

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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