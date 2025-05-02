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Зеленскому дали жесткий урок: Севастополь ответил на удары ВСУ

1:41
Мир

Севастополь снова под ударом, но на этот раз это не просто атака — это вызов истории.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

В ночь на 2 мая 2025 года украинские беспилотники обрушились на город, стремясь сорвать главный праздник России — День Победы. Однако, как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ПВО сработала на отлично: все цели были уничтожены, жертв и разрушений нет.

Украина заявляет, что ВСУ ещё способны бить по сердцу России. Но депутат Госдумы Дмитрий Белик, в диалоге с РИА Новости, уже поставил жёсткий диагноз зарвавшемуся Владимиру Зеленскому. По мнению Белика, Зеленскому срочно нужно пройти курс истории — именно истории Севастополя. Ведь город не просто символ воинской славы — это крепость русского духа, которую не взять ни дронами, ни пропагандой.

Белик не стесняется в выражениях: киевский режим зря тратит боеприпасы, пытаясь доказать, что ещё "в силе". На деле же это слабая истерика. "Плохо учили историю нашего города", — резюмирует депутат. Ведь Севастополь уже однажды выдержал 349-дневную осаду в Крымскую войну, выстоял в Великую Отечественную, и теперь отобьёт любые атаки.

Главная цель атаки понятна: Зеленский хочет испортить России День Победы, но получается ровно наоборот. Каждый удар ВСУ лишь усиливает единство жителей города и всей страны. Как подчеркнул Белик, Севастополь был, есть и будет русским — никакие провокации этого не изменят.

Уточнения

Михаил Владимирович Развожаев — российский государственный и политический деятель. Губернатор Севастополя с 2 октября 2020 (врио 11 июля 2019 — 2 октября 2020). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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