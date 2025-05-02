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Трамп задумал переворот в Белом доме: имя нового игрока вас шокирует

1:57
Мир

В Белом доме разгорается аппаратная революция: имя Стивена Миллера, одного из самых влиятельных советников Дональда Трампа, всё чаще звучит в контексте главной кадровой перестановки администрации.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

По информации портала Axios, Миллер рассматривается как основной кандидат на пост советника президента США по национальной безопасности. И это не просто слухи — источники в Белом доме подтверждают: Миллер уже выразил интерес занять эту должность.

Сейчас Миллер занимает пост замглавы администрации Трампа и курирует внутреннюю безопасность. Именно он стоял у истоков жёсткой иммиграционной политики нынешнего президента, сделав её визитной карточкой Белого дома. И, судя по всему, Трамп готов доверить ему ещё больше власти.

Формальным поводом для кадровых игр стал отстранение Майка Уолтца, которого Трамп неожиданно выдвинул на пост постоянного представителя США при ООН. А это значит, что Совет национальной безопасности (СНБ) остался без полноценного руководителя. Сейчас его функции временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, но, как признают инсайдеры, он и без того перегружен делами госдепартамента.

Однако Миллер не просто дублирует Рубио — он уже доказал свою эффективность на другом направлении. По словам источников Axios, Миллер превратил Совет по внутренней безопасности в слаженный механизм, который работает намного чётче и при меньшем штате, чем тот же СНБ. И это серьёзный аргумент в пользу его кандидатуры.

Самое любопытное, что в стиле Трампа — совмещать ключевые посты. Миллер может сохранить текущие обязанности и одновременно возглавить СНБ. Это не нонсенс: в Белом доме уже не раз делали ставку на универсальных управленцев, которые могут держать руку на нескольких пульсах одновременно.

Уточнения

Майкл Джордж Уо́лтц — американский политический и государственный деятель, военнослужащий, телекомментатор и предприниматель. Советник президента США по национальной безопасности с 20 января по 1 мая 2025 года. Бывший член Палаты представителей США от Флориды.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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