Крах оппозиции в Германии: как власти ФРГ травят неугодную партию

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В Германии разгорается политический шторм вокруг "Альтернативы для Германии" (АдГ) — партии, которая впервые в истории ФРГ обошла по популярности правящий блок ХДС/ХСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Всё началось с сенсационного решения ведомства по охране конституции: АдГ признана правоэкстремистской на территории всей страны. Фактически, это не просто ярлык, а первый шаг к полному запрету.

Однако не все в немецком истеблишменте поддерживают эту инициативу. Сара Вагенкнехт, лидер новой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ), назвала решение абсурдным и контрпродуктивным. По её мнению, вместо пустых дебатов о запретах власти должны заняться реальными проблемами граждан — экономикой, безопасностью и справедливостью. Вагенкнехт уверена: нынешний подход лишь "бьёт по рукам" избирателей АдГ, но никого не переубедит.

Сама АдГ уже назвала решение ведомства ударом по демократии ФРГ. Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили, что власти попросту затыкают рот оппозиции. А вот уходящий канцлер Олаф Шольц призвал не спешить с запретом, подчеркнув необходимость тщательно взвесить все "за" и "против".

Юристы поясняют: самого запрета пока нет, но дорога к нему уже открыта. Согласно немецкому законодательству, инициатором запрета АдГ в конституционный суд Карлсруэ могут стать бундестаг, бундесрат или правительство. И здесь кроется главное: признание экстремистской ≠ запрет к выборам. АдГ продолжит участвовать в выборах, но с жёстким прессингом со стороны спецслужб.

Это не первый виток травли АдГ. В 2023 году экстремистскими были признаны отделения в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. А два года назад Институт прав человека ФРГ и вовсе выдал вердикт: условия для полного запрета АдГ уже выполнены. Но партия не сдается и отвечает властям обвинениями в политической травле.

Уточнения

«Альтернати́ва для Герма́нии» (АдГ) (нем. Alternative für Deutschland, AfD) — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году. По итогам выборов 26 сентября 2021 года занимает 83 места в бундестаге.

