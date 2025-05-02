Германия на пороге переворота: власти нанесут удар по оппозиции

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В Германии разгорается политическая буря вокруг "Альтернативы для Германии" (АдГ) — партии, которая всего за несколько лет выбилась в лидеры и теперь опережает по популярности даже блок победивших на выборах партий ХДС/ХСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бундестаг

Всё изменилось в пятницу, когда ведомство по охране конституции ФРГ приняло сенсационное решение: присвоить АдГ статус правоэкстремистской организации на территории всей страны. Это не просто ярлык — это первый шаг к полному запрету партии.

Фактически, теперь у властей появился мощный инструмент давления на АдГ. Расширяются полномочия спецслужб по слежке и мониторингу деятельности партии. Но самое главное — теперь путь к запрету АдГ стал технически возможен. Для этого потребуется лишь официальное решение бундестага, бундесрата или федерального правительства, после чего дело будет передано в федеральный конституционный суд в Карлсруэ.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и будущий вице-канцлер Ларс Клингбайль уже дал понять: промедление недопустимо. По его словам, новое правительство обязано быстро провести оценку выводов ведомства и принять окончательное решение о запуске процедуры запрета. "Мы не можем оставить это без последствий", — подчеркнул Клингбайль. Фактически, он дал сигнал ХДС/ХСС, что теперь каждый шаг должен быть согласован с жесткой позицией по АдГ.

Само решение ведомства стало холодным душем для сопредседателей "Альтернативы для Германии" Тино Крупаллы и Алисы Вайдель. Они уже заявили, что это удар по основам демократии ФРГ — мол, власти просто затыкают рот оппозиции. Однако бывший канцлер Олаф Шольц призвал не спешить и тщательно взвесить все "за" и "против" перед запретом.

Параллельно в Германии идут активные переговоры о новом правительстве. 9 апреля СДПГ, ХДС и ХСС наконец согласовали коалиционное соглашение, а уже 6 мая в бундестаге состоится выборы нового канцлера ФРГ. Именно тогда станет ясно, кто будет принимать окончательное решение по судьбе АдГ.

Уточнения

Али́с Эли́забет Ва́йдель (нем. Alice Elisabeth Weidel, род. 6 февраля 1979, Гютерсло, ФРГ) — немецкий политик.

