Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коммунальные квартиры на грани неконтролируемого роста цен: в каком городе аренда взлетела на 84,4%
Зеленскому дали жесткий урок: Севастополь ответил на удары ВСУ
Стремительная потеря веса: как аквааэробика сделает вас стройнее за час
Красивые, но капризные: топ-5 привлекательных, но коварных автомобилей
Свежий зелёный лук за 14 дней — вот какой сорт даст результат быстрее всех
Пахнет летом, а травит всерьёз: фрукт, который лучше чистить до косточки
Трамп задумал переворот в Белом доме: имя нового игрока вас шокирует
Ешь как долгожитель: вкусный способ держать холестерин в узде
Крах оппозиции в Германии: как власти ФРГ травят неугодную партию

Бюджетный апокалипсис в США: деньги просто испарятся — что дальше

1:21
Мир

Белый дом под руководством Дональда Трампа готовит жесткий финансовый удар по бюджету США.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Согласно проекту, опубликованному администрацией президента, конгрессу предложено урезать расходы сразу на 140 миллиардов долларов — это 7,6% от прошлогодних трат. Фактически, Трамп требует перейти в режим строгой экономии, оставив в прошлом расточительные статьи расходов.

Документ рисует мрачную картину: общий объем бюджета сократится до 1,69 триллиона долларов. Это на 139,9 миллиарда меньше, чем прогнозировалось ранее. Самое интересное, что под нож попали даже приоритетные проекты прошлого президента, Джо Байдена. Например, из инфраструктурного плана вычеркнули 20 миллионов долларов — сумма небольшая, но это лишь вершина айсберга.

Отдельного внимания заслуживает "бюджет экстренных расходов". В прошлом году на него выделили 117 миллионов долларов — на случай природных катаклизмов, военных действий или других ЧП. Теперь Трамп вообще не просит этих денег. Это не просто сокращение — это сигнал, что Штаты больше не готовы спонтанно реагировать на глобальные вызовы.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год. Доктор права (1968).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Последние материалы
Ад для ВСУ: ВС РФ ликвидировали логово дроноводов
Щепотка, которая продлевает молодость: почти у всех есть, но никто не использует правильно
Германия на пороге переворота: власти нанесут удар по оппозиции
Гибель начинается с порошка: три действия, которые уничтожают машинку за год
Бюджетный апокалипсис в США: деньги просто испарятся — что дальше
Индия и Пакистан на грани войны: Евросоюз сделал неожиданное заявление
В самом центре инвестиций: кобальт, кофе и золото демонстрируют положительную динамику
Шик на автопилоте: как выглядеть соблазнительно, даже когда не стараешься
Рютте раскрыл план выживания НАТО: Европа дрогнет от суммы
Хочется сад как в журнале, а получается как у бабушки: 7 деталей, которые всё рушат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.