Бюджетный апокалипсис в США: деньги просто испарятся — что дальше

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Белый дом под руководством Дональда Трампа готовит жесткий финансовый удар по бюджету США.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Согласно проекту, опубликованному администрацией президента, конгрессу предложено урезать расходы сразу на 140 миллиардов долларов — это 7,6% от прошлогодних трат. Фактически, Трамп требует перейти в режим строгой экономии, оставив в прошлом расточительные статьи расходов.

Документ рисует мрачную картину: общий объем бюджета сократится до 1,69 триллиона долларов. Это на 139,9 миллиарда меньше, чем прогнозировалось ранее. Самое интересное, что под нож попали даже приоритетные проекты прошлого президента, Джо Байдена. Например, из инфраструктурного плана вычеркнули 20 миллионов долларов — сумма небольшая, но это лишь вершина айсберга.

Отдельного внимания заслуживает "бюджет экстренных расходов". В прошлом году на него выделили 117 миллионов долларов — на случай природных катаклизмов, военных действий или других ЧП. Теперь Трамп вообще не просит этих денег. Это не просто сокращение — это сигнал, что Штаты больше не готовы спонтанно реагировать на глобальные вызовы.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год. Доктор права (1968).

