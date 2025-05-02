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Индия и Пакистан на грани войны: Евросоюз сделал неожиданное заявление

2:21
Мир

На фоне растущей угрозы военного конфликта между Индией и Пакистаном Евросоюз сделал срочное заявление.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела экстренные телефонные переговоры с министрами иностранных дел обеих стран — Субраманьямом Джайшанкаром (Индия) и Мухаммадом Исхаком Даром (Пакистан). По итогам беседы Каллас обратилась к сторонам с призывом проявить максимальную сдержанность, подчеркнув, что дальнейшая эскалация конфликта не принесёт ничего, кроме катастрофических последствий.

Ранее в среду Евросоюз выступил с официальным заявлением, в котором чётко обозначил свою позицию: Индия и Пакистан должны отказаться от силовых сценариев и вернуться к переговорам. Дипломаты ЕС отдельно отметили важность сохранения открытых каналов связи, так как только диалог может предотвратить хаос.

Причина нынешнего обострения — кровавый теракт, произошедший 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир. Группа вооружённых боевиков атаковала туристическую долину Байсаран близ города Пахалгам, расстреляв группу туристов. Ответственность за эту бойню взяла на себя радикальная группировка "Фронт сопротивления", связанная с запрещённой в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. Итог теракта ужасающий: 25 индийцев и гражданин Непала погибли.

В ответ индийские власти перешли в режим красной готовности. Премьер Нарендра Моди провёл закрытое совещание с министром обороны, советником по нацбезопасности и командованием армии. По данным источников агентства ПТИ, Моди дал военным полную оперативную свободу — иными словами, Индия теперь сама выбирает время, место и способ удара по террористам. Главная цель, которую поставил премьер, — сокрушительный ответ террору.

Однако эти слова насторожили Пакистан. Министр информации Аттаулла Тарар поспешил заявить, что Дели якобы готовит военную операцию против Исламабада. Фактически, мир на грани нового витка конфликта с непредсказуемыми последствиями.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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