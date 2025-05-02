Рютте раскрыл план выживания НАТО: Европа дрогнет от суммы

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На фоне усиливающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран-членов НАТО за недостаточное финансирование оборонного сектора, генеральный секретарь альянса Марк Рютте предложил радикальное решение.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

По информации агентства Рейтер, ссылающегося на источники в организации, Рютте призвал союзников увеличить военные расходы до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) и дополнительно выделять ещё 1,5% ВВП на смежные с обороной статьи расходов.

По сути, Рютте пытается найти компромисс, чтобы удовлетворить жёсткие требования Трампа о достижении странами НАТО совокупных расходов на оборону в размере 5% ВВП. Нарастающая напряжённость в отношениях между США и их европейскими партнёрами по НАТО вынуждает искать новые пути для достижения давно установленного, но пока не выполненного всеми членами альянса целевого показателя — 2% ВВП на оборону.

Ещё в конце апреля Рютте подчёркивал, что этого явно недостаточно для гарантированной безопасности территорий стран-участниц и призывал к значительному увеличению военных трат.

Трамп не в первый раз выражает недовольство вкладом Европы и Канады в общую обороноспособность альянса. Его жёсткая позиция подталкивает НАТО к активным действиям по пересмотру финансовых обязательств государств-членов. И уже совсем скоро, на саммите НАТО в Гааге в конце июня, могут быть официально утверждены новые обязательства по оборонным расходам, которые станут серьёзным испытанием для бюджетов многих стран.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года. Ранее — премьер-министр Нидерландов (2010—2024), лидер праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (2006—2023).

