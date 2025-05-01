Казахстан красиво встретит щедрых инвесторов: вот кому дадут золотую визу

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Власти Казахстана утвердили правила получения инвесторской "золотой визы".

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

На неё смогут рассчитывать нерезиденты, вложившие свыше $300 тысяч в уставный капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги.

Так власти хотят укрепить инвестиционную привлекательность страны.

В МИД Казахстана думают, что эта мера поможет развитию международного бизнеса.

Кстати, такие программы есть в том числе в странах ЕС, США, ОАЭ и Сингапуре и доказали свою эффективность.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

