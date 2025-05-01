Казахстан красиво встретит щедрых инвесторов: вот кому дадут золотую визу

Власти Казахстана утвердили правила получения инвесторской "золотой визы".
На неё смогут рассчитывать нерезиденты, вложившие свыше $300 тысяч в уставный капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги.
Так власти хотят укрепить инвестиционную привлекательность страны.
В МИД Казахстана думают, что эта мера поможет развитию международного бизнеса.
Кстати, такие программы есть в том числе в странах ЕС, США, ОАЭ и Сингапуре и доказали свою эффективность.
Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).
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