Белый дом играет ва-банк: Украина на пороге капитуляции перед Трампом

1:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь Каролин Левитт впервые официально заявила: президент США Дональд Трамп не просто говорит о мире на Украине — он уже активно строит этот мир, причём самыми неожиданными методами.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Речь идёт о сенсационном соглашении по украинским недрам, о котором Минфин США объявил накануне.

Суть сделки простая только на первый взгляд. Украина и США создают совместный инвестиционный фонд, где управление и взносы делятся строго пополам — 50/50. На бумаге всё выглядит почти партнёрски, но дьявол, как всегда, кроется в деталях.

США получают приоритетное право скупать любое сырьё, добытое на украинской территории. А вот главного — гарантий безопасности для Украины — в документе как раз нет. То есть Киев фактически отдаёт контроль над своими ресурсами, ничего не получая взамен в плане защиты от внешних угроз.

Левитт не скрывала восторга, комментируя сделку на брифинге. По её словам, Трамп с самого начала чётко обозначил свою цель: остановить кровопролитие в этой "жестокой войне" и добиться по-настоящему прочного мира. Мол, соглашение по недрам — яркое доказательство того, что американский лидер всерьёз намерен закончить конфликт. Но возникает вопрос: какой ценой?

Советник по нацбезопасности Майкл Уолтц, подлил масла в огонь, заявив в эфире Fox, что Украина и Россия "все ближе" к мирному урегулированию.

Уточнения

Майкл Джордж Уо́лтц — американский политический и государственный деятель, военнослужащий, телекомментатор и предприниматель. Советник президента США по национальной безопасности с 20 января 2025 года. Бывший член Палаты представителей США от Флориды.

