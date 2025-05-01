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Киев обменял суверенитет на печенье: США перечеркнёт историю Украины навсегда

2:00
Мир

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в пух и прах разнёс Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

По мнению Рогова, недавняя сделка между Украиной и США о разработке недр — это не просто экономическое соглашение, а фактическая капитуляция Киева перед Западом. Фактически, как заявил Рогов в беседе с РИА Новости, Зеленский вогнал Украину в юридическое рабство, лишь бы удержаться у власти любой ценой.

Такие слова — не просто эмоциональный выпад. Рогов убеждён: в историю Зеленский войдёт с клеймом предателя, поскольку сознательно променял суверенитет страны на западные подачки.

По его словам, Украина начала путь саморазрушения с того момента, как её псевдоэлита продалась иностранным хозяевам за "бусы и печеньки" (так Рогов образно назвал обещания западных бенефитов). Мол, стоило Киеву отказаться от добрососедских отношений с Россией, как страна начала стремительно скатываться в пропасть зависимости.

Что же стало спусковым крючком для таких заявлений? А всё началось с признания американского Минфина: США и Украина подписали стратегическое соглашение о разработке украинских недр. На первый взгляд, ничего страшного — обычная экономическая кооперация. Но дьявол, как известно, кроется в деталях.

Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко постаралась успокоить общественность, заявив, что все природные ресурсы якобы останутся под контролем Киева. Мол, США всего лишь получат право инвестировать в специальный фонд, причём эти вложения будут оформлены в том числе новой военной помощью (вроде тех же систем ПВО). Но в Москве не верят ни единому слову. Там уверены: как только иностранный капитал получит ключи от недр, Украина превратится в сырьевой придаток Запада.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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