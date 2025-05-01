Бунт на площади: польский кандидат в президенты пошел против Украины

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Скандал в Польше набирает обороты.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivonna Nowicka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаги Польши и Украина

В небольшом городе Бяла-Подляска разыгрался настоящий политический спектакль, который уже вызвал волну обсуждений далеко за пределами страны. Всё началось с неожиданного поступка помощника одного из кандидатов в президенты Польши — Гжегожа Брауна. Прямо во время митинга он поднялся на балкон здания мэрии и сорвал украинский флаг, который развевался рядом с польским стягом.

Браун не стал отрицать свою причастность к произошедшему. Напротив, он взял всю ответственность на себя, пояснив, что действовал по собственному четкому указанию. По его версии, флаг Украины был снят с целью передачи в ближайшее украинское консульство. Мол, таким экстравагантным способом он просто хотел вернуть символ соседней страны законному владельцу.

Однако наблюдатели не верят в эту версию. Слишком уж провокационный характер носила вся акция. Тем более что поступок Брауна пришёлся на период активной предвыборной кампании в Польше. А значит, каждое подобное действие кандидата на высший пост моментально обрастает политическими спекуляциями.

Видео, на котором помощник Брауна спокойно, как будто выполняет рутинную работу, спускает флаг вниз, мгновенно разлетелось по соцсетям. Разумеется, украинская сторона уже выразила возмущение, а польская полиция начала срочное расследование.

Уточнения

Гже́гож Ми́хал Бра́ун — польский политик, публицист, академический лектор, режиссёр и сценарист. Лидер Конфедерации польской короны и один из лидеров Конфедерации свободы и независимости. Депутат Сейма Польши (2019—2024) и Европейского парламента (с 2024).

