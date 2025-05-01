Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян больше не жалуют на Бали: визовый режим под вопросом
Белый дом играет ва-банк: Украина на пороге капитуляции перед Трампом
Безответственный баловник: Кологривый удивил признанием о сходстве со своим героем из сказки Сокровища гномов
Япония и Россия заключили соглашение по добыче морской капусты, но остров остаётся яблоком раздора
Киев обменял суверенитет на печенье: США перечеркнёт историю Украины навсегда
Артрит сдается: 5 продуктов, которых вы боялись, но они вернут вам свободу движения
Аллергия сдаст позиции: новая вакцина покажет эффект уже этим летом
Эти европейские страны кормят нас продуктами с пестицидами — список неприятный
НАТО играет с динамитом: Россия взяла курс на решительный удар после атаки в Алешках 

Бунт на площади: польский кандидат в президенты пошел против Украины

1:32
Мир

Скандал в Польше набирает обороты.

Флаги Польши и Украина
Фото: commons.wikimedia.org by Ivonna Nowicka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаги Польши и Украина

В небольшом городе Бяла-Подляска разыгрался настоящий политический спектакль, который уже вызвал волну обсуждений далеко за пределами страны. Всё началось с неожиданного поступка помощника одного из кандидатов в президенты Польши — Гжегожа Брауна. Прямо во время митинга он поднялся на балкон здания мэрии и сорвал украинский флаг, который развевался рядом с польским стягом.

Браун не стал отрицать свою причастность к произошедшему. Напротив, он взял всю ответственность на себя, пояснив, что действовал по собственному четкому указанию. По его версии, флаг Украины был снят с целью передачи в ближайшее украинское консульство. Мол, таким экстравагантным способом он просто хотел вернуть символ соседней страны законному владельцу.

Однако наблюдатели не верят в эту версию. Слишком уж провокационный характер носила вся акция. Тем более что поступок Брауна пришёлся на период активной предвыборной кампании в Польше. А значит, каждое подобное действие кандидата на высший пост моментально обрастает политическими спекуляциями.

Видео, на котором помощник Брауна спокойно, как будто выполняет рутинную работу, спускает флаг вниз, мгновенно разлетелось по соцсетям. Разумеется, украинская сторона уже выразила возмущение, а польская полиция начала срочное расследование. 

Уточнения

Гже́гож Ми́хал Бра́ун — польский политик, публицист, академический лектор, режиссёр и сценарист. Лидер Конфедерации польской короны и один из лидеров Конфедерации свободы и независимости. Депутат Сейма Польши (2019—2024) и Европейского парламента (с 2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Домашние животные
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык Аудио 
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Садоводство, цветоводство
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили Аудио 
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Авто
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Последние материалы
Белый дом играет ва-банк: Украина на пороге капитуляции перед Трампом
Безответственный баловник: Кологривый удивил признанием о сходстве со своим героем из сказки Сокровища гномов
Киев обменял суверенитет на печенье: США перечеркнёт историю Украины навсегда
Япония и Россия заключили соглашение по добыче морской капусты, но остров остаётся яблоком раздора
Эти европейские страны кормят нас продуктами с пестицидами — список неприятный
Аллергия сдаст позиции: новая вакцина покажет эффект уже этим летом
Артрит сдается: 5 продуктов, которых вы боялись, но они вернут вам свободу движения
Бунт на площади: польский кандидат в президенты пошел против Украины
НАТО играет с динамитом: Россия взяла курс на решительный удар после атаки в Алешках 
Кипр высмеял финского лидера: западная кукла сломалась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.