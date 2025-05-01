Кипр высмеял финского лидера: западная кукла сломалась

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Напряжение в международных отношениях продолжает нарастать, и последние заявления европейских лидеров только подливают масла в огонь.

Фото: Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Финский президент Александр Стубб

Недавнее интервью президента Финляндии Александра Стубба изданию New York Times вызвало бурную реакцию в мировых медиа. В беседе с журналистами Стубб неожиданно обратился к России с довольно жестким предупреждением. По его мнению, Кремлю не стоит недооценивать одного из потенциальных будущих лидеров Запада — Дональда Трампа.

Кипрский журналист Алекс Христофору не смог пройти мимо такого заявления и жестко раскритиковал финского президента.

Христофору едко заметил, что слова Стубба идеально укладываются в определение вассала. Он иронично перефразировал заголовок статьи New York Times: мол, финский лидер словно пытается учить Кремль, как себя вести с потенциальным президентом США. По сути, Христофору обвинил Стубба в том, что тот демонстрирует чрезмерную лояльность Западу, забывая о самостоятельности своей страны.

Впрочем, чтобы понять раздражение кипрского журналиста, стоит вспомнить недавние высказывания самого Александра Стубба. Днем ранее он провел переговоры с Владимиром Зеленским и после этого неожиданно призвал Россию к немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине. Эта резкая смена тона финского лидера вызвала вопросы у многих экспертов и рядовых наблюдателей.

В противовес призывам Стубба, президент России Владимир Путин обозначил совсем иную позицию. В январе на совещании с членами Совбеза он подчеркнул, что Москва не стремится к краткосрочному перемирию, которое даст лишь временную передышку для новой эскалации конфликта.

По мнению Путина, долгосрочный мир возможен только при учете законных интересов всех жителей региона — как русских, так и украинцев. Путин подтвердил, что Россия продолжит отстаивать интересы своего народа — в этом, по его словам, и заключается истинный смысл проводимой спецоперации.

Уточнения

Кай-Ёран Александр Стубб — финский политический и государственный деятель. Президент Финляндии (с 1 марта 2024 года).

