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Трамп перестал видеть Украину: новая сделка с Киевом запустила цепную реакцию

2:45
Мир

На фоне последних событий в отношениях между США и Украиной российский политик Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Госдумы, сделал сенсационное заявление.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По его мнению, президент США Дональд Трамп потеряет всякий интерес к украинскому вопросу после заключения сделки с Киевом о редкоземельных металлах. Более того, в разговоре с РИА Новости, Миронов подчеркнул, что политика Трампа в отношении России вскоре станет практически идентичной той, что проводил его предшественник, Джо Байден.

Всё началось с заявления Минфина США о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом, касающегося природных ресурсов Украины. Согласно условиям договора, как ранее пояснила вице-премьер Украины Юлия Свириденко, все ресурсы на украинской территории остаются под суверенитетом и контролем Киева. США, в свою очередь, получат право вносить инвестиции в специальный фонд, в том числе за счёт новых поставок военной помощи, например, систем ПВО. Однако для вступления документа в силу требуется ратификация Верховной рады.

Сергей Миронов сравнил американо-украинское партнёрство с неравным союзом кролика и удава, предрекая его закономерный финал. По его словам, нынешняя эйфория украинских властей по поводу соглашения окончательно лишает их шансов на конструктивный диалог. Что касается Трампа, Миронов уверен: американский лидер более не видит смысла углубляться в украинский кризис. Не случайно сразу после заключения сделки Вашингтон одобрил новый пакет военной помощи Киеву.

Миронов подверг сомнению заявления о якобы равноправном управлении украинскими недрами между США и Украиной. Он выразил недоумение по поводу того, что кто-то всерьёз верит в паритетные условия соглашения. "Смешно думать, будто американцы пошли на уступки", — подчеркнул политик.

Особое внимание Миронов обратил на высказывание главы Минфина США о том, что сделка должна стать сигналом России о приверженности администрации Трампа идее "мирного урегулирования" вокруг "суверенной и процветающей Украины".

Миронов трактует это иначе: по его мнению, это послание не Москве, а части российской элиты, всё ещё надеющейся на сотрудничество с Западом без потери государственного суверенитета. В ответ на такие "сигналы" Миронов пригрозил зеркальными мерами военного характера: "Мы тоже будем четко 'сигнализировать' - дронами, бомбами и ракетами. И тогда нас обязательно услышат".

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии, занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1972 по 2009 год. Доктор права (1968).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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